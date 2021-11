Présidentielle 2022 : Emmanuel Macron n'annonce pas sa candidature dans La Voix du Nord mais dit vouloir porter "l'espérance"

A la veille d'un déplacement dans les Hauts-de-France, Emmanuel Macron a accordé un entretien au journal la Voix du Nord. Le chef de l'État a été interrogé sur la crise sanitaire, le pouvoir d'achat, la situation migratoire ou encore sur son éventuelle candidature à l'élection présidentielle.

"En novembre 1994, à la veille d’un déplacement dans la région, Jacques Chirac avait présenté sa candidature dans La Voix du Nord. Aurons-nous cette chance avec vous ?", lui demande Julien Lecuyer, responsable du bureau de Paris de La Voix du Nord, invité de franceinfo jeudi 18 novembre soir. "Je ne vous surprendrai pas en vous disant qu'il n'a pas répondu à cette question", raconte-t-il.

"Je ne pense pas que la France ait un dernier mot à dire"

La page du journal de l'époque a été apportée au chef de l'État. "Emmanuel Macron a retenu de l'interview de Jacques Chirac dans nos colonnes en 1994, l'expression 'de restaurer l'espérance'. Il dit, 'c'est notre combat, c'est celui de porter cette espérance au coeur'. Et le président ajoute, en faisant référence à un autre candidat non déclaré [Eric Zemmour] et pourtant très présent dans les médias, 'Je ne pense pas que la France ait son dernier mot à dire. Elle a une histoire millénaire devant elle'", détaille Julien Lecuyer en citant le président de la République. Le dernier ouvrage d'Éric Zemmour est intitulé "La France n'a pas dit son dernier mot".

Le journaliste ajoute qu'Emmanuel Macron a ensuite déclaré, "c’est ça que je porterai" en faisant allusion à "l'espérance". Selon Julien Lecuyer, "chacun interprétera ce futur comme il l'entend".