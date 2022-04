Présidentielle 2022 : des associations réclament qu'un cinquième du débat de l'entre-deux tours soit consacré à l'écologie

Le débat télévisé entre les deux finalistes doit se tenir mercredi 20 avril. Il sera présenté par Léa Salamé (France 2) et Gilles Bouleau (TF1).

"Plus que jamais, la crise écologique est à notre porte. Or, le temps médiatique accordé à la question n'est pas à la hauteur." Plusieurs organisations et défenseurs de l'environnement demandent dans une lettre ouverte aux deux journalistes qui présenteront le débat télévisé de l'entre-deux tours de consacrer un cinquième du temps à la crise écologique, qu'ils estiment ignorée dans la campagne présidentielle.

Ils demandent en outre à Gilles Bouleau et à Léa Salamé d'insister "sans relâche" auprès des candidats pour obtenir "des réponses articulées, chiffrées, cohérentes et surtout à la hauteur des enjeux". Le débat télévisé entre les deux finalistes doit se tenir mercredi 20 avril.

Parmi les signataires de ce texte, se trouvent The Shift Project, QuotaClimat, WWF, France nature environnement, ou encore Attac et Extinction rebellion.