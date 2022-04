Présidentielle 2022 : comment Emmanuel Macron et Marine Le Pen tentent de séduire les électeurs de Jean-Luc Mélenchon

Ils tiennent entre leurs mains une partie du destin du scrutin. Les 7 714 574 votants qui ont choisi Jean-Luc Mélenchon, dimanche 10 avril, font l'objet d'une cour assidue de la part des équipes des deux qualifiés pour le second tour de l'élection présidentielle. Dans le camp d'Emmanuel Macron comme dans celui de Marine Le Pen, on veut croire que cet électorat peut constituer une partie de la réserve de voix qui permettra d'accéder à l'Elysée au soir du dimanche 24 avril.

Alors que la campagne de l'entre-deux-tours débute, franceinfo raconte comment les deux finalistes tentent de mettre un coup de barre à gauche pour séduire les électeurs qui ont voté pour le candidat de La France insoumise.

Jean-Luc Mélenchon a beau avoir répété à quatre reprises à ses sympathisants de ne "pas donner une seule voix à Madame Le Pen", la candidate du Rassemblement national ne désespère pas de convaincre la frange de l'électorat insoumis la plus opposée à Emmanuel Macron de glisser un bulletin d'extrême droite dans l'urne.

Au micro de France Inter mardi, Marine Le Pen a fustigé la "trahison" de Jean-Luc Mélenchon, dont les "électeurs attendent de la protection". Or, "en laissant penser qu'Emmanuel Macron doit être réélu, il leur supprime toute capacité à être protégés", a-t-elle argué, ciblant les mesures libérales du programme du président sortant.

Un argumentaire relayé par son état-major. Le vice-président du RN, Louis Aliot, a fait valoir sur BFMTV que, pendant la campagne du premier tour, l'électorat mélenchoniste "a été mobilisé contre" Emmanuel Macron.

Marine Le Pen entend aussi convaincre les sympathisants de Jean-Luc Mélenchon sur le terrain des idées. A une électrice qui l'interpellait sur France Inter, la candidate du Rassemblement national a dit souhaiter la "convaincre en parlant de démocratie", égrenant certaines de ses mesures institutionnelles également portées par le candidat de gauche, comme le référendum d'initiative citoyenne ou la proportionnelle intégrale pour les élections législatives.

Marine Le Pen (@MLP_officiel) à une électrice de Jean-Luc Mélenchon au 1er tour : "Je suis probablement la plus respectueuse de la démocratie et la plus attentive aux libertés individuelles." La candidate évoque le RIC et la proportionnelle. #le79Inter #Presidentielle2022 pic.twitter.com/cX0x3oOrjD