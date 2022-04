Présidentielle 2022 : ces 12 millions de Français encore indécis

Le 10 avril se tiendra le premier tour de l'élection présidentielle. Vendredi 1er avril, 37 % des électeurs ne savent toujours pas pour qui ils vont voter. Ces indécis sont des personnes qui sont certaines d'aller voter, mais qui peuvent changer d'avis. Un citoyen hésite ainsi entre Yannick Jadot (EELV) et Emmanuel Macron (LREM). Une autre dit se laisser encore quelques jours pour consulter les programmes. Près de 6 sur 10 électeurs de Yannick Jadot, Anne Hidalgo (PS) et Fabien Roussel (PCF) sont indécis.

"Ils peuvent clairement changer la donne"

Les indécis sont plus nombreux qu'en 2017. "Ils peuvent clairement changer la donne parce qu'en réalité, les indécis sont ceux qui créent les dynamiques", analyse Benjamin Morel, politologue. Les abstentionnistes et indécis avaient déjà joué un rôle majeur lors de l'élection présidentielle de 2002, où Jean-Marie Le Pen s'était qualifié au second tour.