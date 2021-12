Présidentielle 2022 : Anne Hidalgo réagit à la potentielle candidature de Christiane Taubira

Que pense Anne Hidalgo de la récente annonce de Christiane Taubira, qui affiche sa volonté de se présenter aux élections présidentielles de 2022 ? "L'idée d'une primaire à gauche est portée par Anne Hidalgo depuis plusieurs jours, Christiane Taubira à travers sa vidéo où elle propose sa candidature a validé ce processus, vient-elle de déclarer", rapporte le journaliste Hugo Capelli, en duplex depuis le QG de campagne d'Anne Hidalgo, dans le 12e arrondissement de Paris. "C'est la seule méthode pour nous rassembler", estime Anne Hidalgo.

Un débat télévisé ?

"Elle se dit donc prête à affronter Christiane Taubira, et c'est d'ailleurs pour cela au départ qu'elle souhaitait s'exprimer ce midi, pour faire une proposition : organiser un débat télévisé avec l'ensemble des candidats à gauche", poursuit Hugo Capelli. "On voit bien en tout cas qu'autour de la candidate socialiste, on essaye par tous les moyens de relancer cette campagne qui patine", conclut le journaliste.