Politique : quelles sont les ressources financières d'Éric Zemmour ?

Éric Zemmour, candidat aux présidentielles ou simple auteur polémiste ? La zone grise perdure et profite à son auteur. La question des finances est également une actualité.

Lors des séances de dédicaces, les partisans d'Éric Zemmour viennent rencontrer l'écrivain possiblement candidat, conscients que les recettes du livre pourraient, éventuellement, financer sa campagne. "Ça ne me pose pas de problème", indique ainsi une femme. Vente de livres, appels aux dons et même produits dérivés : quelles sont les ressources dont dispose Éric Zemmour ? Depuis cinq semaines, son livre fait partie des meilleures ventes en France. Selon un site spécialisé, il aurait vendu 187 571 ouvrages. Après un conflit avec Albin Michel, Éric Zemmour a choisi de s'éditer lui-même, ce qui lui permet, selon l'agent littéraire Olivier Rubinstein, de "toucher entre 8 et 9 euros par livre".

La moitié des campagne payées par l'Etat

Selon les calculs de France Télévisions, le polémiste aurait déjà touché près d'1,6 millions d'euros. L'associations Les amis d'Éric Zemmour a également lancé sur internet un appel aux dons, une procédure légale. Ces revenus payent les affiches, et pourraient demain financer une campagne. Si Éric Zemmour devient candidat et dépasse 5% au premier tour, la moitié de ses frais de campagne sera remboursée par l'État.