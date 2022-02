Parrainages pour la présidentielle : Yannick Jadot franchit le seuil des 500 signatures

Yannick Jadot décroche les 500 parrainages indispensables pour concourir à l'élection présidentielle. Le candidat d'Europe Ecologie-Les Verts a obtenu 565 signatures d'élus, selon le dernier décompte du Conseil constitutionnel publié mardi 22 février.

Il rejoint les six candidats déjà qualifiés : la candidate LR Valérie Pécresse totalise 2 143 parrainages, suivie par le chef de l'Etat Emmanuel Macron (1 463), pas encore officiellement candidat, ainsi que la socialiste Anne Hidalgo (1 177) et le communiste Fabien Roussel (582). Viennent ensuite Jean Lassalle (561) et Nathalie Arthaud (559).