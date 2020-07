Nouveau réseau d'élus socialistes et écologistes : "C'est la création d'une petite famille" pour le maire de Tours Emmanuel Denis

Après la vague verte lors du second tour des élections municipales, les maires socialistes et écologistes des grandes villes se sont retrouvés à Tours (Indre-et-Loire) ce mardi pour une journée de discussions. Et réfléchir à la création d'un réseau d'alliance des villes "pour le climat et la justice sociale".

Une vingtaine de maires de villes de gauche se sont rassemblés à Tours ce mardi pour lancer un nouveau réseau d'élus (GUILLAUME SOUVANT / AFP)