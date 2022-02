Nicolas Bay suspendu de ses fonctions au RN : "Un mauvais feuilleton, une série B, c'est invraisemblable", réagit Robert Ménard

S'il redit son amitié pour son "copain" Nicolas Bay, le maire de Béziers aurait préféré "qu'il soit franc du collier" et dise "il y a un mois" déjà, qu'il rejoignait Éric Zemmour.

"Tout ça me semble être une espèce de mauvais feuilleton, une série B. C'est invraisemblable. C'est le degré zéro de la politique", a réagi mercredi 16 février sur franceinfo Robert Ménard, maire de Béziers et soutien de Marine Le Pen, alors que Nicolas Bay a été suspendu de "toutes ses responsabilités" au sein du Rassemblement national (RN), qui l'accuse de "sabotage" pour avoir transmis des "éléments stratégiques et confidentiels" à Éric Zemmour.

>> Nicolas Bay suspendu de ses fonctions au RN : "Il y en aura d'autres, ça va être le Rassemblement national nid d'espions !", réagit Gilbert Collard

"Je suis très copain avec Nicolas Bay, que j'aime beaucoup et pour qui j'ai beaucoup d'estime, mais qui devrait être franc du collier, déclare Robert Ménard. Il y a un mois qu'il aurait dû dire qu'il rejoint Éric Zemmour. D'un autre côté, il y a toute une rhétorique : 'Espionnage', 'traître', qui a un parfum stalinien. Tout cela ne rime à rien. Il va falloir, pour ce camp de la droite de la droite, se retrouver au lendemain du 10 avril, appelle le maire de Béziers. Il faudra bien qu'ils se mettent d'accord pour le deuxième tour."

Pour Robert Ménard, le Rassemblement national "règle des comptes qui datent".

"Tous les trois jours, on sort du chapeau quelqu'un pour dire qu'il lâche Marine Le Pen." Robert Ménard, maire de Béziers à franceinfo

Robert Ménard dit comprendre "l'exaspération" de la candidate du Rassemblement national à la présidentielle "parce que ce n'est pas bien. Ils ont parfois milité 20 ou 30 ans ensemble. Cela ressemble à des règlements de compte sectaires. Ils font tout pour perdre cette élection. Il faut arrêter."

Robert Ménard a réaffirmé son soutien à Marine Le Pen. "Je constate qu'elle s'améliore, qu'elle fait une bonne campagne (...) Je voterai pour elle et je lui apporterai mon parrainage."