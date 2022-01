Meeting "immersif et olfactif" de Jean-Luc Mélenchon : "C'est mettre la technique au service d'un contenu", explique Eric Coquerel

"C'est mettre la technique au service d'un contenu", explique le député LFI de Seine-Saint-Denis, Eric Coquerel, sur franceinfo ce dimanche matin, à quelques heures du meeting "immersif et olfactif" à Nantes du candidat insoumis à la présidentielle Jean-Luc Mélenchon. "C'est ce qu'on avait fait avec les hologrammes [en 2017]." Concernant les odeurs, le député veut garder la surprise, mais recommande de regarder les thèmes qui seront développés : "la mer, l'espace, le numérique". "Il y aura d'autres surprises dans la campagne", promet le député insoumis.

"Dans tous les sondages, on progresse, affirme par ailleurs Eric Coquerel. Et il y a autre chose que les sondages pour savoir si une campagne fonctionne. Il y a par exemple le nombre de personnes inscrites à notre plateforme, il y en a maintenant plus de 275 000. Et il y a évidemment les meetings."

"Christiane Taubira a repris pas mal de nos mesures"

Le député de Seine-Saint-Denis ne s'inquiète pas de l'annonce de la candidature de Christiane Taubira. "Ce que je trouve positif, c'est que Christiane Taubira a repris pas mal de nos mesures, comme le SMIC à 1 400 euros nets, le recrutement de 100 000 soignants, l'allocation d'étude, énumère-t-il. En reprenant nos mesures, ça élargit notre espace, je trouve ça positif. Sur d'autres points comme l'Europe ou le nucléaire, c'est plus éloigné de nous."