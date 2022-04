Présidentielle 2022 : voici comment se déroulera le débat de l'entre-deux-tours entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, le 20 avril à 21 heures

Le président sortant et la candidate RN s'affronteront pendant un peu plus de deux heures. Les échanges seront animés par les journalistes Léa Salamé et Gilles Bouleau.

Les modalités sont désormais connues. Le traditionnel débat de l'entre-deux-tours de l'élection présidentielle se tiendra mercredi 20 avril à partir de 21 heures, a annoncé France Télévisions jeudi 14 avril. Le débat, prévu pour durer un peu plus de deux heures, sera animé par les journalistes Gilles Bouleau, présentateur habituel du "20 heures" de TF1, et Léa Salamé, visage connu des émissions politiques de France 2 et présentatrice d'"Elysée 2022" pendant cette campagne électorale.

Cette joute télévisée sera coproduite et codiffusée par les deux chaînes. L'émission sera également disponible sur LCI et franceinfo canal 27. Elle sera réalisée par Didier Froehly.

Un débat particulièrement attendu

D'ici mercredi prochain, quelques détails doivent encore être réglés, comme la possibilité ou non de diffuser des écrans partagés, des plans qui montrent simultanément les deux candidats, notamment les gestes et les réactions du candidat qui n'a pas la parole.

A chaque élection présidentielle, le débat entre les deux finalistes est l'un des moments les plus attendus de l'entre-deux-tours. A seulement quatre jours du second tour, l'édition 2022 sera particulièrement scrutée, d'autant qu'il s'agira de la seule et unique confrontation de la campagne entre le président sortant et la candidate du Rassemblement national. Les sondages laissent d'ailleurs entrevoir un second tour bien plus serré qu'il y a cinq ans au soir du 24 avril.

Le débat de 2017, qui avait réuni les deux mêmes candidats, avait largement tourné à l'avantage d'Emmanuel Macron, de l'aveu même de Marine Le Pen. Les observateurs avaient en partie attribué au déroulement de ce débat l'ampleur de la victoire du candidat En marche, qui l'avait emporté avec 66,1% des voix face à sa rivale (33,9%).