Présidentielle 2022 : le Conseil constitutionnel proclame officiellement la victoire d'Emmanuel Macron avec 58,55% des suffrages

L'écart ne laissait pas de doutes. Le président du Conseil constitutionnel Laurent Fabius a officiellement proclamé l'élection d'Emmanuel Macron à un deuxième mandat de président de la République, mercredi 27 avril. Dans son communiqué, la plus haute juridiction française dévoile les résultats définitifs du second tour.

Le président sortant a obtenu 18 768 639 voix, soit 58,55 % des suffrages exprimés et son adversaire, Marine Le Pen, 13 288 686 voix, soit 41,45 % des suffrages exprimés.

Des irrégularités dans 48 bureaux

Au total, sur 48,75 millions d'électeurs inscrits, 35 096 478 ont voté, soit un taux d'abstention de 28,01%, le plus haut observé pour un second tour de l'élection présidentielle depuis 1969. Mais 6,36% de ces électeurs ont glissé dans l'urne des bulletins blancs ou nuls (2 233 904 plus exactement). Le nombre des suffrages valablement exprimés est donc de 32 057 325, précise le Conseil constitutionnel.

Chargé du contrôle du scrutin, le Conseil constitutionnel dit avoir constaté des irrégularités dans 48 bureaux, conduisant à annuler 20 594 suffrages exprimés, soit 0,06 % du total.

"J'adresse au Président Emmanuel Macron toutes nos félicitations pour son élection", a par ailleurs déclaré Laurent Fabius. L'ancien Premier ministre socialiste a rappelé que le second mandat du chef de l'Etat débuterait officiellement le 14 mai.