Info franceinfo Présidentielle : pas de grande fusion, pas de clans, ce qu'a dit Emmanuel Macron aux responsables de la majorité

À l’avant-veille du congrès de La République en marche qui s'ouvre samedi 2 octobre à Avignon, Emmanuel Macron a invité à dîner mercredi soir à l'Élysée les chefs de file de la majorité, a appris franceinfo. Au menu, l'organisation de ses soutiens en vue de la présidentielle. L'occasion pour lui de mettre les points sur les i : il ne veut ni refaire l'UMP, ni de clans.

C’est la première fois qu’Emmanuel Macron dit clairement ce qu’il veut, ou plutôt ce qu’il ne veut pas, a rapporté un participant. Pour la future "maison commune" évoquée notamment par le président du MoDem François Bayrou et celui de l'Assemblée nationale Richard Ferrand, le 25 septembre, le modèle, ce n’est pas l’UMP, l’Union pour la majorité présidentielle, créée avant les législatives de 2002. Pas besoin donc d'une grande fusion et d'un grand parti. Mais devant sa vingtaine d’invités, François Bayrou, Édouard Philippe qui s’apprête à lancer son propre parti le 9 octobre prochain, et les leaders des ailes droite et gauche de sa majorité, il l'a dit tout net : il ne veut pas non plus de chapelles, pas de clans. Tout le monde doit se rassembler, et se mettre au service d’un même projet.

"Moi je ne suis pas obsédé par les élus locaux, ce qui m’intéresse ce sont les électeurs", a-t-il lancé à ses convives. Certains y voient un recadrage destiné à son ancien Premier ministre qui s’appuie sur ses réseaux pour lancer son propre mouvement. Reste à trouver la bonne formule. Une mission confiée par Emmanuel Macron à un très proche, Richard Ferrand, le président de l’Assemblée nationale. Et il leur donne rendez-vous dans un mois.