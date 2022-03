Finistère : la permanence du Parti socialiste vandalisée, une plainte est déposée

Le maire de Morlaix dénonce un "acte imbécile et intolérable aux références nazies et antisémites inqualifiables" qui doit faire "honte aux auteurs".

La permanence du Parti socialiste à Douarnenez, dans le Finistère, a été vandalisée dans la nuit de samedi à dimanche, a indiqué dimanche 27 mars Jean-Paul Vermot, maire socialiste de Morlaix et membre de l'Union des élus socialistes et républicains du département, sur Twitter, photos à l'appui.

J’apprends à l’instant la dégradation du local @partisocialiste @fede_PS29 de Douarnenez. Acte imbécile et intolérable aux références nazies et anti sémites inqualifiables. Honte aux auteurs ! pic.twitter.com/uysnitoepi — JeanPaulVermot (@JeanPaulVermot) March 27, 2022

L'élu publie des photos de la permanence marquée de plusieurs tags avec des références politiques et historiques très différentes : plusieurs croix gammées faisant référence au nazisme, une faucille et un marteau rappelant le communisme léniniste, l'inscription "Acab" signant "All cops are bastards" (Tous les flics sont des salauds), et plusieurs Z, référence à Éric Zemmour, candidat d'extrême droite à la présidentielle de 2022. Les affiches de la campagne de la candidate socialiste Anne Hidalgo sont raturées.

La section locale du PS a déposé plainte, a appris France Bleu Breizh Izel auprès de Florence Crom, une élue socialiste de Douarnenez. Le maire de Morlaix dénonce un "acte imbécile et intolérable aux références nazies et antisémites inqualifiables" qui doit faire "honte aux auteurs". L'adjointe au maire de Rennes et ancienne vice-présidente du conseil départemental du Finistère, Béatrice Hakni-Robin, regrette sur Twitter des "infâmes dégradations antisémites", des "actes inacceptables [qui] portent gravement atteinte à la démocratie et doivent être fermement condamnés".

Les socialistes de la @fede_PS29 sont victimes d’infâmes dégradations antisémites. Ces actes inacceptables portent gravement atteinte à la démocratie et doivent être fermement condamnés. Toute ma solidarité aux camarades du Finistère et de Douarnenez. @partisocialiste https://t.co/1QgwL9p3S2 — Béatrice HAKNI-ROBIN (@BeaHakniRobin) March 27, 2022

Dans un communiqué publié dimanche soir, le préfet du Finistère Philippe Mahé "condamne avec la plus grande fermeté ces actes antisémites odieux". Le représentant de l'État indique également "avoir ordonné aux forces de gendarmerie de tout mettre en œuvre pour retrouver les auteurs de ces faits et les déferrer devant la justice afin qu’ils puissent répondre de leurs actes".