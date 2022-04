Éric Zemmour doit "dégonfler sa tête", lance Louis Aliot qui "ne voit pas comment il pourrait y avoir une alliance avec Reconquête" aux législatives

Éric Zemmour doit "dégonfler sa tête qui est énorme", a lancé Louis Aliot, maire Rassemblement national de Perpignan, lundi 25 avril sur France Inter, alors que le chef de file du parti Reconquête ! a tendu la main à Marine Le Pen, dimanche soir, pour une alliance aux législatives, tout en rappelant que c'était la 8e fois que le nom Le Pen est battu à une présidentielle.

>> DIRECT. Présidentielle 2022 : suivez les réactions au lendemain de la réélection d'Emmanuel Macron

Un bureau politique est prévu lundi au siège du Rassemblement national. Déjà tourné vers l'échéance électorale des 12 et 19 juin prochain, Louis Aliot a estimé que "c'est maintenant une autre élection qui va commencer". Il est toutefois resté ouvert à une union avec les cadres du parti Reconquête ! qui "n'ont pas du tout la même opinion que Monsieur Zemmour", faisant notamment référence à Guillaume Peltier. Aux cadres, pas au parti, a bien nuancé Louis Aliot.

"Je ne vois pas comment il pourrait y avoir une alliance en bonne et due forme avec Reconquête ! aujourd'hui étant donné la manière dont Éric Zemmour a traité le problème." Louis Aliot à France Inter

Éric Zemmour "a été un homme du système toute sa vie", a poursuivi l'élu RN, estimant que "quand on a été journaliste au Figaro, soutenu Chirac, qu'on a voté deux fois Mitterrand, on ne fait pas la leçon aux autres". Louis Aliot l'a invité à "arrêter d'insulter les gens", rappelant que "pour une première, on ne peut pas dire qu'il ait brillé". Selon lui, Eric Zemmour "devrait être plus modeste" parce qu'il n'a "fait que 7%", au 1er tour, là où Marine Le Pen a fait 41,4%, au second tour. "Ce n'est pas rien", a salué le maire de Perpignan, pour qui c'est "une victoire" symbolique, malgré la défaite de sa candidate face à Emmanuel Macron (58,5%) à l'élection présidentielle.