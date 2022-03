DIRECT. Présidentielle : un dimanche à enjeu pour Jean-Luc Mélenchon, Eric Zemmour et Yannick Jadot

Ce qu'il faut savoir

Les candidats à l'élection présidentielle se multiplient sur le terrain ou sur les ondes dimanche 27 mars et, à deux semaines exactement du premier tour, certains jouent gros dans ces rendez-vous. A la veille de l'ouverture de la campagne officielle, Jean-Luc Mélenchon (LFI) cultive à Marseille son espoir d'accéder au second tour, tandis qu'Eric Zemmour (Reconquête) et Yannick Jadot (EELV) tenteront plus simplement de relancer leurs campagnes avec des meetings réussis, en plein air au Trocadéro pour le premir et au Zénith de Paris pour le second. Suivez notre direct.

Eric Zemmour "est en situation de rassembler toutes les droites", selon son porte-parole. Guillaume Peltier estime sur franceinfo que "c'est la première fois dans l'histoire politique moderne qu'un homme politique est en situation de rassembler toutes les droites". Selon lui, Eric Zemmour "est le seul capable de l'emporter parce que les électeurs Les Républicains et des électeurs du Front national peuvent voter pour lui".

Marine Le Pen chahutée en Guadeloupe. Des manifestants présentés comme nationalistes ont perturbé samedi soir une émission que la présidente du Rassemblement national était en train d'enregistrer à son hôtel au Gosier en Guadeloupe. Son entourage parle de manifestants "d'extrême gauche" qui l'ont "bousculée violemment".

Emmanuel Macron invité de "Dimanche en politique". Le président, pour une fois en tant que candidat, est l'invité de l'émission "Dimanche en politique" sur France 3. Il retournera enfin sur le terrain électoral lundi, pour un déplacement à Dijon sur les thèmes de la jeunesse, de la formation professionnelle et de la politique de la ville.

Yannick Jadot lance un appel aux urnes. "Ce que je dis aux jeunes, c'est ne vous laissez pas déposséder de cette élection. Ce qui s'y joue, c'est notre présent, notre avenir collectif. Ne laissez pas la question du climat être mise de côté, ne laissez pas la question de la justice sociale, la question de l'Europe disparaître", a déclaré le candidat écologiste samedi soir, sur le plateau du "20 Heures" de France 2.