DIRECT. Présidentielle : suivez l'émission "Elysée 2022" avec Marine Le Pen, la candidate du Rassemblement national

Ce qu'il faut savoir

Au tour de Marine Le Pen. Après Valérie Pécresse, Eric Zemmour, Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot, la candidate du Rassemblement national est l'invitée de l'émission de France 2 "Elysée 2022", jeudi 3 mars. A moins de 40 jours du premier tour de l'élection présidentielle, la députée du Pas-de-Calais présentera son programme et tentera de convaincre les téléspectateurs. Suivez l'émission dans notre direct à partir de 20h40.

L'Ukraine au cœur de l'actualité. Marine Le Pen sera d'abord interrogée sur les questions internationales, dominées par la situation en Ukraine. Elle sera confrontée sur ce thème au président de l'institut Jacques-Delors et secrétaire général du Parti démocrate italien, Enrico Letta. Viendront ensuite les questions économiques, migratoires et environnementales, avant un final sur la jeunesse et le sport.

Un panel de journalistes. Dans cette émission, présentée par Léa Salamé et Laurent Guimier, la candidate répondra aux questions de plusieurs figures de France Télévisions. Anne-Sophie Lapix animera la séquence internationale, Francis Letellier sera en charge de l'économie et Nathalie Saint-Cricq, des questions migratoires. L'écologie sera abordée par Hugo Clément et le thème de la jeunesse et du sport reviendra à Mohamed Bouhafsi.

Un "débrief" après l'interview. En fin de soirée, la prestation de Marine Le Pen sera analysée et commentée par des invités réunis autour de Nathalie Saint-Cricq. Ceux-ci seront Florence Portelli, porte-parole de Valérie Pécresse, Antoine Diers, porte-parole d’Eric Zemmour, Ivanne Trippenbach, journaliste politique au Monde, Guillaume Tabard, éditorialiste politique au Figaro, et Hervé Gattegno, éditorialiste au Point et à L'Opinion.