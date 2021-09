DIRECT. Présidentielle 2022 : Xavier Bertrand "ne se reniera pas" et appelle les candidats LR à se "rassembler" derrière lui pour le congrès du parti

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #PRESIDENTIELLE

: Mais est-il vraiment possible de gagner moins en travaillant qu'en étant au chômage ? La loi interdit une telle situation, comme nous l'avons rappelé dans cet article publié en juillet.

: Xavier Bertrand s'adresse ouvertement aux personnes qui touchent des bas salaires. Surtout, il défend encore l'idée selon laquelle les personnes qui ne travaillent pas, ou sont au chômage, peuvent gagner presque autant que celles qui travaillent. C'est ce qu'il avait martelé, déjà, sur France 2, le 26 août.

: "Je suis sur la logique qui consiste à dire : 'celui qui travaille doit y gagner', et faire la différence avec celui qui ne travaille pas", déclare Xavier Bertrand sur France 2, qui met en avant le pouvoir d'achat et "la valeur travail". Regardez son interview dans notre direct.

Dans le "20h22", sur France 2, Xavier Bertrand exprime son ras-le-bol des primaires.

: "Je suis convaincu que l'élection présidentielle, ce n'est pas une affaire de partis politiques", estime Xavier Bertrand sur France 2. "Les sondages disent que je suis celui qui est le seul capable de battre Emmanuel Macron", lance-t-il.

: Les sondages se succèdent et Marine Le Pen voit son socle électoral s’éroder peu à peu. Elle a même dévissé dans certaines enquêtes. Elle s'est rendue aujourd'hui au marché de Cavignac (Gironde), terre où elle était arrivée largement en tête en 2017. Sur place, ses électeurs sont partagés entre fidélité et doute qui commence à monter. Voici notre reportage.







: "L'attitude de Sandrine Rousseau tranche avec son attitude de mardi qui était impériale. Aujourd'hui c'est une négociation triviale de place, ça fait un peu mauvaise perdante."



Le numéro un d'Europe Ecologie-Les Verts critique l'attitude de Sandrine Rousseau, finaliste de la primaire écologiste remportée par Yannick Jadot. "Il y a un attaquant en pointe. Il a le brassard de capitaine. Les autres peuvent jouer défenseurs, etc... ou même rester sur le banc de touche, pourquoi pas, s'ils le préfèrent", déclare-t-il. "Mais Sandrine Rousseau ne peut pas s'affranchir du collectif."

: Objectif : décrypter et analyser son programme et ses enjeux. Ce soir, le président des Hauts-de-France et candidat déclaré à l'élection présidentielle Xavier Bertrand sera le premier invité de "20h22", le nouveau rendez-vous politique de France Télévisions.