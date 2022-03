DIRECT. Présidentielle 2022 : Valérie Pécresse verrait bien Teddy Riner, le général Pierre de Villiers et Leïla Slimani dans son gouvernement

#PRESIDENTIELLE Contactés par le service politique de France Télévisions, Teddy Riner et Leïla Slimani n'étaient pas au courant des hypothèses avancées par Valérie Pécresse. Réponse du judoka depuis le Brésil : "😂". Réponse de la romancière : "Je trouve ça très inélégant. Rien ne me ferait plus horreur ! Ceci dit, ça ferait une belle idée de roman !" No comment chez Pierre de Villiers. De son côté, l'entourage de la candidate LR assure qu'il s'agissait seulement d'une "réponse spontanée à une question".