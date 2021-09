DIRECT. Présidentielle 2022 : suivez les résultats du second tour de la primaire écologiste entre Yannick Jadot et Sandrine Rousseau

Ce qu'il faut savoir

Deux lignes sont face à face. Qui va l'emporter, de "l'écologie de gouvernement" prônée par Yannick Jadot ou de "l'écologie radicale" portée par Sandrine Rousseau ? Le résultat du vote des quelque 122 000 inscrits au second tour de la primaire écologiste en vue de la présidentielle va être connu mardi 28 septembre aux alentours de 17h30. Suivez notre direct.

Yannick Jadot en tête au premier tour. L'eurodéputé de 54 ans a terminé en première position lors de la première manche de la primaire, le 19 septembre. Il a recueilli 27,7% des 106 000 suffrages exprimés, tandis que Sandrine Rousseau, économiste de 49 ans, est arrivée juste derrière avec 25,14% des suffrages et environ 3 000 voix de moins.

Un socle programmatique commun. Sandrine Rousseau comme Yannick Jadot font partie d'Europe Ecologie-Les Verts (EELV), le principal parti écologiste. Ils se sont donc mis d'accord sur un programme commun en vue de l'élection présidentielle 2022. Malgré tout, quelques nuances les opposent, dans le style mais aussi au sein de leurs programmes respectifs.

Un second tour particulièrement incertain. Sans aucun sondage et avec un mode de scrutin ouvert et en ligne, il est quasi impossible d'établir des tendances pour ce second tour. La députée Delphine Batho et le maire EELV de Grenoble, Eric Piolle, vaincus au premier tour, n'ont pas donné de consigne de vote. Seul Jean-Marc Governatori, coprésident de Cap Ecologie, a annoncé qu'il voterait pour Yannick Jadot. Une situation qui témoigne de la fragmentation de l'électorat vert.