DIRECT. Présidentielle 2022 : suivez à partir de 20h22 l'interview du candidat communiste Fabien Roussel

#PRESIDENTIELLE Bonjour franceinfo, peut on faire de la politique avec des arguments tel que "c'est pas moi qui ai commencé" ? Pouvez vous nous rappeler si l'opposition avait également critiqué la semi candidature des précédent présidents-candidats? Ce débat n'est pas nouveau mais on le redécouvre a chaque fin de quinquennat sans jamais définir les limites de la présidence. Demain si je suis président et que je me présente comme candidat, rien ne m'empêche de faire des interviews en parallèle de meeting ou interview des autre candidats, est ce vraiment équitable?