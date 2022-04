DIRECT. Présidentielle 2022 : les bureaux de vote ont ouvert pour le second tour entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron

Ce qu'il faut savoir

Marine Le Pen ou Emmanuel Macron ? Les 48,7 millions de Français inscrits sur les listes électorales vont devoir départager, dimanche 24 avril, les deux finalistes de ce second tour de l'élection présidentielle. Les bureaux de vote ont ouvert à 8 heures partout en France et fermeront leurs portes à 19 heures (voire à 20 heures dans les grandes villes). Les premières estimations seront annoncées, comme il est de coutume, à 20 heures par les médias. Les deux protagonistes s'exprimeront ensuite dans la soirée. Suivez dans notre direct l'épilogue de la présidentielle.

Le CV des deux finalistes. En 2017, Emmanuel Macron était devenu le plus jeune président de la République. Désormais âgé de 44 ans, cet énarque, ancien banquier d'affaires et ex-ministre de l'Economie de François Hollande espère être réélu pour un second quinquennat. Marine Le Pen, avocate de 53 ans, en est à sa troisième candidature à l'Elysée. Longtemps élue au Parlement européen, l'opposante d'extrême droite est désormais députée du Pas-de-Calais. Déjà finaliste il y a cinq ans, la candidate du Rassemblement national avait obtenu 33,9% des voix.

Les résultats du premier tour. Emmanuel Macron est arrivé en tête du premier tour avec 27,85% des suffrages exprimés. Il devance donc Marine Le Pen qui a obtenu 23,15% des voix. Suivent ensuite Jean-Luc Mélenchon (21,95%), Eric Zemmour (7,07%), Valérie Pécresse (4,78%), Yannick Jadot (4,63%), Jean Lassalle (3,13%), Fabien Roussel (2,28%), Nicolas Dupont-Aignan (2,06%), Anne Hidalgo (1,75%), Philippe Poutou (0,77%) et Nathalie Arthaud (0,56%)

Le calendrier de l'après-présidentielle. Le résultat de l'élection présidentielle sera officiellement proclamé mercredi 27 avril. La cérémonie d'investiture du nouveau chef de l'Etat aura lieu au plus tard le 13 mai au soir. Lors de cette cérémonie, le président du Conseil constitutionnel va donner lecture des résultats, les proclamer solennellement et instituer président de la République le vainqueur de l'élection. Les Français seront de nouveau appelés aux urnes les 12 et 19 juin pour élire les députés et donner ou non une majorité au nouveau locataire de l'Elysée.