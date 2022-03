DIRECT. Présidentielle 2022 : Emmanuel Macron a présenté son projet comme "une corvée", tacle Marine Le Pen

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #PRESIDENTIELLE

: "J'ai trouvé l'exercice assez poussif. On avait le sentiment qu'Emmanuel Macron se débarrassait d'une corvée."



Marine Le Pen a sévèrement jugé sur France Inter la présentation du programme d'Emmanuel Macron. "On ne sentait pas le plaisir qu'il pouvait avoir à concevoir un projet pour les cinq prochaines années. On a l'impression que tout ça a été fait à la va-vite", a jugé la candidate d'extrême droite.

: Christophe Castaner, président du groupe LREM à l'Assemblée nationale, tente de préciser la proposition d'Emmanuel Macron de conditionner le versement du RSA à une contepartie de 15 à 20 heures de travail. Cette réforme prendra "en compte la réalité d'une situation personnelle", assure l'ancien ministre de l'Intérieur. "Une mère isolée qui a deux enfants ne doit pas avoir les mêmes contraintes et les mêmes objectifs que quelqu'un qui est disponible, célibataire et cherche une formation, nous devons adapter cela", dit-il sur France Inter.

: Eric Zemmour, Anne Hidalgo et Nicolas Dupont-Aignan ont participé, hier soir, à l'émission "Elysée 2022" sur France 2. Dans cet article, nous vérifions neuf de leurs affirmations.









(THOMAS COEX / AFP)



: Il est un peu plus de 9 heures, voici les principaux principaux titres :



• Le ministère russe de la Défense annonce que l'armée russe et ses alliés séparatistes combattent désormais dans le centre-ville de Marioupol, port assiégé du sud de l'Ukraine. Suivez la situation dans notre direct.



• Trois candidats à la présidentielle ont participé à l'émission "Elysée 2022" sur France 2, hier soir. Eric Zemmour a ouvert le bal, suivi d'Anne Hidalgo, puis de Nicolas Dupont-Aignan. Ils ont fait des déclarations qui méritaient quelques vérifications. Nous revenons sur neuf affirmations.



• Réforme du RSA, "simplification" de l'hôpital, retraite à 65 ans… Emmanuel Macron a dévoilé son programme pour l'élection présidentielle, dont le premier tour est prévu dans 24 jours. Le président sortant évalue le coût de ses propositions à "50 milliards d'euros" d'ici à 2027.



• Un protocole de sortie de crise rédigé par les nationalistes corses a été soumis au ministre de l'Intérieur hier soir, a appris franceinfo. Ce document officiel met par écrit les engagements de l'Etat de ces derniers jours, alors que Gérald Darmanin termine aujourd'hui son déplacement sur l'île.

: Le gouvernement, lui, défend la proposition du président sortant. "Trop souvent le RSA est une impasse", dit sur franceinfo Amélie de Montchalin, ministre de la Transformation et de la Fonction publiques. "Aujourd'hui, quand on tombe au RSA, c'est un aller simple vers la précarité", fait valoir le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal.

: Sans surprise, la proposition d'Emmanuel Macron de conditionner le RSA à 15 ou 20 heures de travail est très discutée, ce matin. "C'est une arnaque empruntée au programme du Medef", juge sur franceinfo Fabien Roussel, le candidat communiste à la présidentielle.

: Fabien Roussel, le candidat communiste à la présidentielle, est l'invité de franceinfo. Ecoutez et regardez son interview en direct par ici.







(FRANCEINFO)

: Bonjour @l'indecise. Vous pouvez déjà trouver sur franceinfo.fr plusieurs articles comparant les programmes des candidats :



• sur le pouvoir d'achat



• sur le nucléaire et l'avenir des centrales françaises



• sur la réforme du système des retraites



Plus largement, vous trouvez tous nos articles analysant les programmes des candidats par ici.









: Bonjour. Existe-t-il une plateforme de comparatif des programmes des candidats ? Sinon auriez-vous une liste des liens internet de chacun pour aller les consulter plus facilement ? Je suis malvoyante et pour moi c'est la croix et la bannière pour dénicher sur la toile LE lien officiel de chaque programme. Leurs effets d'annonces dans les médias ne me satisfont guère. Merci de votre aide, et de votre travail, de votre présence permanente. Belle journée à vous.

: "Il faut que ça pète par en bas. Il faut qu'on arrive à faire de la politique tous les jours, c'est pas seulement quand on vote", déclare Philippe Poutou, qui explique "l'utilité" de sa candidature.

: Philippe Poutou, candidat du NPA, est l'invité des "4V" sur France 2. "On ne veut pas que l'élection se joue entre les gros candidats des riches. L'élection n'est pas démocratique, on est là pour le dire", déclare-t-il.







(FRANCE 2)

: "Aujourd’hui, il n'y a pas d'accompagnement des personnes au RSA : que l'on commence par cela !"



Pascal Brice, président de la Fédération des acteurs de la solidarité, réagit sur franceinfo à la proposition d'Emmanuel Macron de conditionner le versement du RSA à "l'obligation de consacrer 15 à 20 heures par semaine" à une activité facilitant l'insertion professionnelle.

: Parmi les affirmations vérifiées, celle du candidat d'extrême droite d'Eric Zemmour, qui affirme qu'un tiers des réfugiés venus d'Ukraine sont non Ukrainiens. Un chiffre repris par plusieurs personnalités soutiens d'Eric Zemmour, comme Nicolas Bay ou Marion Maréchal. Or c'est faux : le ministère de l'Intérieur a contredit ces chiffres auprès de nos confrères de Mediacités. Au 14 mars, 14 631 personnes étaient entrées en France depuis le 25 février et le début de la guerre. Parmi elles, 14 275 ont été enregistrées comme étant de nationalité ukrainienne, soit 97,5%. Les non-Ukrainiens représentaient 2,5 % des personnes accueillies en France, et non près d'un tiers.



Retrouvez huit autres vérifications dans notre article.

: Au cours de l'émission politique de France 2, hier soir, les invités politiques ont fait des déclarations qui ont mérité quelques vérifications. Nous revenons sur neuf affirmations.







(THOMAS COEX / AFP)

: De nombreux titres de la presse quotidienne reviennent également sur le programme du président sortant :



• "Macron, candidat pour de bon", écrit Le Courrier picard.







• "Le président sortant est entré, parfois très en détail, dans les mesures qu'il veut mettre ne place en cas de réélection", écrit La Dépêche du Midi.







• "Le festival des promesses", tacle La Charente Libre.





: Sans surprise, le programme du candidat Emmanuel Macron, dévoilé hier, occupe de nombreuses unes ce matin.



• Le Parisien / Aujourd'hui en France titre sobrement.









• "Le changement dans la continuité", écrit Le Figaro.











• "Macron II dans le droit fil de Macron I", juge L'Opinion.









• "Macron saison 2, il y pense en nous rasant", pique Libération.

: Il est 6 heures et des poussières, faisons un premier rappel des titres pour commencer la journée :



• Trois candidats à la présidentielle ont participé à l'émission "Elysée 2022" sur France 2, hier soir. Eric Zemmour a ouvert le bal, suivi d'Anne Hidalgo, puis de Nicolas Dupont-Aignan. Voici ce qu'il faut retenir de la soirée.



• Réforme du RSA, "simplification" de l'hôpital, retraite à 65 ans… Emmanuel Macron a dévoilé son programme pour l'élection présidentielle. Le président sortant évalue le coût de ses propositions à "50 milliards d'euros" d'ici à 2027.



• Nouvelle escalade verbale. Joe Biden hausse le ton contre Vladimir Poutine et le compare à "un dictateur meurtrier" et à "un pur voyou". Pendant ce temps, Emmanuel Macron s'est de nouveau entretenu dans la soirée avec Volodymyr Zelensky.



• Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a assuré en Corse engager "la parole de l'Etat" dans ses discussions avec les responsables nationalistes sur une possible autonomie de l'île. La justice a suspendu la peine d'Yvan Colonna pour "motif médical".

: Avant de mettre ce live sur pause quelques heures, faisons un dernier point sur l'actualité de ce jeudi :



• Ce n'est pas un, mais trois, candidats à la présidentielle qui se sont succédé sur le plateau de l'émission "Elysée 2022" sur France 2, ce jeudi soir. Eric Zemmour a ouvert le bal, suivi d'Anne Hidalgo, puis de Nicolas Dupont-Aignan. Voici ce qu'il faut retenir de la soirée.



• Réforme du RSA, "simplification" de l'hôpital, retraite à 65 ans… Emmanuel Macron a dévoilé son programme pour l'élection présidentielle, dont le premier tour est prévu dans 24 jours. Le président sortant évalue le coût de ses propositions à "50 milliards d'euros" d'ici à 2027.



• Joe Biden hausse le ton contre Vladimir Poutine. Après l'avoir traité de "criminel de guerre", le président américain l'a comparé ce jeudi soir à "un dictateur meurtrier" et à "un pur voyou". Pendant ce temps, Emmanuel Macron s'est de nouveau entretenu dans la soirée avec Volodymyr Zelensky.



Il y aura un club français enquarts de finale de la Ligue Europa conférence, Marseille, qui a éliminé Bâle. Il y aura également un club français en quarts de finale de la Ligue Europa, avec Lyon qui a sorti Porto.

: La traduction en langue des signes des discours des candidats à la présidentielle doit être correctement filmée pour être réellement utile aux électeurs sourds et malentendants. C'est ce que souligne ce soir l'Arcom, le régulateur de la communication audiovisuelle et numérique (ex-CSA), qui a rassemblé des conseils pratiques dans un guide.

: Le grand rendez-vous politique de France 2 revient ce soir. A un peu plus de trois semaines du premier tour de la présidentielle, "Elysée 2022" reçoit trois candidats : Eric Zemmour, Anne Hidalgo et Nicolas Dupont-Aignan. Ce sera à suivre ici-même à partir de 20h40. L'occasion pour moi de vous dire que je ne serai pas seul pour que vous n'en manquiez pas une miette. J'accueille mes camarades Mathilde Goupil, Alice Galopin et Thibaud Le Meneec.





: Bonsoir @Esyram91 Dans l'absolu, les médias qui ont diffusé la conférence de presse du candidat Macron n'ont pas à diffuser exactement la même durée de prise de parole pour les autres candidats. En effet, nous ne sommes pas encore en période d'égalité du temps de parole, mais simplement "d'équité renforcée", jusqu'au dimanche 27 mars. On vous explique la prise en compte un peu particulière de ses interventions dans cet article.

: La durée de l’intervention de Macron ne pose-t-elle pas problème ?

: "Reculer l'âge de départ à la retraite à 65 ans, cela va mettre encore plus de monde au chômage."



Pendant ses quatre heures de prise de parole, le président sortant a réaffirmé qu'il souhaitait relever progressivement l'âge légal de départ à la retraite à 65 ans. Un choix critiqué sur franceinfo par Aurélie Trouvé, la présidente du Parlement de l'Union populaire, organe de campagne de La France insoumise.

: Pssst : la conférence de presse d'Emmanuel Macron est cette fois, pour de vrai, officiellement terminée. Il aura parlé au total 4 heures, de 15 heures à 19 heures. Vous n'avez pas pu écouter ? Le résumé est ici.

: Deux réactions, déjà, à la conférence de presse d'Emmanuel Macron. Delphine Batho, la porte-parole de Yannick Jadot, dénonce "l'absence quasi-totale de l'écologie dans ce programme".



Quant à Valérie Pécresse, elle estime que le président-candidat reste "dans le déni sur l’autorité, le pouvoir d’achat et la dette. Qui peut croire que Macron candidat aura le courage de faire le contraire de Macron président ?"

: Il semblerait que la conférence de presse d'Emmanuel Macron touche à sa fin. Indice chez vous : on vient d'entendre quelqu'un susurrer "deux dernières questions". Cela tombe bien, on vient justement de vous résumer dans cet article ce qu'il faut retenir du programme qu'il présente depuis 15 heures.



(MAXPPP)

: Quand le président répond au numéro 2 de l'Etat. Lors de sa conférence de presse, Emmanuel Macron vient de répondre à Gérard Larcher, qui lui reprochait d''"enjamber" l'élection présidentielle en ne se pliant pas à l'exercice des débats. "Un président du Sénat ne devrait pas dire ça, a réagi le président-candidat. Quiconque est censé porter le suffrage universel et dont la légitimité procède des élus ne devrait pas s'amuser à remettre en cause la légitimité de quelque élu que ce soit, y compris de gens qui ne lui plaisent pas."

: Il est l'heure de faire un point sur l'actualité :



• Emmanuel Macron a dévoilé son programme en vue de la présidentielle, dont le premier tour est prévu dans 24 jours. Réforme du RSA, âge légal de départ à la retraite à 65 ans, transformation de Pôle emploi ou lutte contre les inégalités... Le chef de l'Etat a développé son projet, qu'il évalue à "50 milliards d'euros" d'ici à 2027.



• La France va débloquer une aide de 300 millions d'euros pour l'Ukraine, a annoncé le ministère des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, lors d'un entretien avec son homologue, Dmytro Kouleba. La France livre également des équipements de défense et un soutien en carburant aux forces ukrainiennes. Suivez notre direct.



• La justice a accordé une suspension de peine "pour motif médical" au militant indépendantiste corse Yvan Colonna, après sa violente agression à la prison d'Arles début mars, confirme une source judiciaire et son avocat, Me Cormier, à France Télévisions.

: Il n'y a pas qu'Emmanuel Macron qui a dévoilé son programme aujourd'hui. Le candidat écologiste Yannick Jadot a également présenté ses propositions en matière d'éducation. Recrutement d'enseignants, calendrier scolaire... Franceinfo fait le point sur cette partie de son programme.



(CHRISTOPHE SIMON / AFP)

: Plusieurs soutiens de Valérie Pécresse estiment que le programme d'Emmanuel Macron copie en partie celui de la candidate LR."J’écoute Emmanuel Macron mais c’est un replay de la conférence de presse programmatique de Valérie Pécresse, non ?" a déclaré le député Julien Aubert sur Twitter. La députée Annie Genevard ne dit pas autre chose : "Ce n’est pas un programme, c’est un pillage."

: "J'ai les épaules larges, je veux bien endosser beaucoup de choses, mais je ne considère pas que je sois le seul responsable de ce qui se passe dans la vie démocratique du pays. Nous sommes tous responsables", affirme Emmanuel Macron, interrogé sur le problème de l'abstention. <span id="selection-marker-1" class="redactor-selection-marker"></span>

: Emmanuel Macron, candidat à sa réélection, a présenté les grandes lignes de son programme pendant une heure et demie. Voici les principales mesures à retenir :



• La mise en place d'un guichet unique pour remplacer Pôle emplo S'il est réélu, le locataire de l'Elysée souhaite "transformer Pôle emploi en France travail". Il explique : "L'idée est de réussir (...) à mettre en commun tous les savoir-faire : de Pôle emploi, de nos régions, des communes, des missions locales."



•Le versement automatique des aides sociales "à la source". Emmanuel Macron veut faire verser les aides sociales "à la source", de manière automatique, ce qui selon lui bénéficierait aux "20 millions de Français" qui touchent le RSA, la prime d'activité, des aides au logement ou des allocations familiales.



•Une réforme du RSA. Emmanuel Macron propose "un meilleur équilibre des droits et devoirs" pour les bénéficiaires du RSA et "l'obligation de consacrer 15 à 20 heures par semaine" à une activité facilitant l'insertion professionnelle.



•Des aides rehaussées, notamment pour les mères célibataires. Le chef de l'Etat promet, s'il est réélu, une "augmentation de 50% de l'allocation de soutien pour les mères célibataires", de 116 à 174 euros par enfant, et de créer un "droit à la garde d'enfants opposable". Il veut alléger les droits de succession et baisser les charges pour les indépendants, d'un montant équivalant 550 euros par an pour une personne au Smic.



•Le décalage progressif de l'âge de la retraite à 65 ans. Toutefois, il souhaite la prise en compte des spécificités des carrières longues, qui se fera "dans le dialogue social".



•Une réforme pour l'autonomie. Concernant les plus âgés et les aidants, Emmanuel Macron souhaite lancer une réforme visant à en adapter le logement au vieillissement avec "une prime adaptée".



• Côté santé, il souhaite le recrutement de "50 000 infirmiers et aides-soignants" dans les Ehpad et renforcer "les contrôles pour pouvoir lutter contre les pratiques inhumaines et dégradantes". Le chef de l'Etat s'engage également à organiser "un renfort massif dans les déserts médicaux avec des permanences ponctuelles dans les territoires les moins dotés, le développement des téléconsultations, réguler davantage l'installation...".

: Emmanuel Macron a terminé de détailler son programme. Il est maintenant interrogé par les journalistes et précise vouloir atteindre "15 milliards de baisse d'impôts", la moitié concernerait les ménages, l'autre, les entreprises.

: Emmanuel Macron arrive à la fin de l'exposé de ses propositions. Il conclut en affirmant qu'il souhaite lancer "une commission transpartisane pour renouveler nos institutions". Il affirme être "pour un exécutif fort" et "pour un parlement fort qui puisse renforcer ses missions de contrôle." Il se dit également favorable à "plus de proportionnalité."

: Concernant l'immigration toujours, Emmanuel Macron veut que l'obtention des titres de séjour longs "ne soient plus conditionnés à des démarches" mais "à un examen de français et une vraie démarche d'insertion professionnelle". La carte de séjour annuelle sera donnée "dans des conditions plus restrictives", promet-il, et affirme qu'il "assume" ce choix.

: Cela fait plus d'une heure qu'Emmanuel Macron, candidat à sa réélection, présente son programme. Voici les principales mesures à retenir :



• La généralisation du service civique, qui "permet l'acquisition de compétences qui viennent renforcer la résilience de la nation".



• La mise en place d'un guichet unique pour remplacer Pôle emploi. S'il est réélu, le locataire de l'Elysée souhaite "transformer Pôle emploi en France travail". Il explique : "L'idée est de réussir (...) à mettre en commun tous les savoir-faire : de Pôle emploi, de nos régions, des communes, des missions locales."



• Le décalage progressif de l'âge de la retraite à 65 ans. Toutefois, il souhaite la prise en compte des spécificités des carrières longues, qui se fera "dans le dialogue social".



• Une "réforme pour l'autonomie". Concernant les plus âgés et les aidants, Emmanuel Macron souhaite lancer une réforme visant à en adapter le logement au vieillissement avec "une prime adaptée".



• Côté santé, il souhaite le recrutement de "50 000 infirmiers et aides-soignants" dans les Ehpad et renforcer "les contrôles pour pouvoir lutter contre les pratiques inhumaines et dégradantes". Il s'engage également à organiser "un renfort massif dans les déserts médicaux avec des permanences ponctuelles dans les territoires les moins dotés, le développement des téléconsultations, réguler davantage l'installation...", détaille-t-il.



: Sur l'immigration, Emmanuel Macron souhaite effectuer une "refonte de l'organisation de l'asile et du droit de séjour avec une procédure d'éloignement plus rapide". S'il est réélu, "le refus d'asile vaudra obligation de quitter le territoire français", assure le chef de l'Etat.

: Sur la justice, le président-candidat veut embaucher "8 500 magistrats et personnels de justice" et, plus globalement, il promet de "réduire les délais", d'assurer "l'effectivité des peines" et améliorer "les conditions de travail de nos magistrats."

: Pour les plus âgés et les aidants, Emmanuel Macron souhaite lancer une "réforme ambitieuse pour l'autonomie" en adaptant le logement au vieillissement avec "une prime adaptée". S'il est réélu, il souhaite également recruter "50 000 infirmiers et aides-soignants" dans les Ehpad et renforcer "les contrôles pour pouvoir lutter contre les pratiques inhumaines et dégradantes".

: Emmanuel Macron revient sur des propositions économiques en promettant une "augmentation de 50% de l'allocation de soutien pour les mères célibataires" et "la prime de pouvoir d'achat portée jusqu'à 3 000 euros par an contre 1 000 euros actuellement, sous condition de signer l'accord d'intéressement".