DIRECT. Présidentielle 2022 : suivez l'interview de la candidate LR Valérie Pécresse, invitée des "Matins présidentiels" de franceinfo

Ce qu'il faut savoir

Tic-tac, tic-tac. A J-4 du premier tour de l'élection présidentielle, les douze candidats enchaînent derniers meetings et prises de parole dans les médias, mercredi 6 avril. La candidate des Républicains, Valérie Pécresse, est l'invitée de Marc Fauvelle et Salhia Brakhlia dans les "Matins présidentiels" de franceinfo, à partir de 8h30. Suivez notre direct.

Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon progressent dans les intentions de vote. Selon un sondage Ipsos-Sopra Steria publié mardi pour Le Parisien et franceinfo, Emmanuel Macron est toujours en tête des intentions de vote (27%) mais Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon progressent respectivement de 1 et 1,5 point (20,5 et 16,5%).

Cinq candidats ont participé à "Elysée 2022". La socialiste Anne Hidalgo, l'écologiste Yannick Jadot, la candidate LR Valérie Pécresse, le polémiste d'extrême droite Eric Zemmour et le candidat du NPA Philippe Poutou ont participé mardi soir à l'émission "Elysée 2022", sur France 2. Voici ce qu'il faut retenir de l'émission.

Nicolas Dupont-Aignan et Philippe Poutou en meeting. Le candidat de Debout la France, Nicolas Dupont-Aignan, sera en meeting à Paris, dans le 15e arrondissement, mercredi à 18 heures. Philippe Poutou, le candidat de NPA, sera de son côté en meeting à Bordeaux (Gironde) à partir de 20h30.

Emmanuel Macron sur Brut vendredi. Le président-candidat fera sa dernière intervention médiatique avant le premier tour vendredi sur la chaîne en ligne Brut, tandis que d'autres candidats ont dénoncé son absence mardi soir pour l'émission politique "Elysée 2022" sur France 2. Il répondra en direct à 19 heures à des questions sur "les grandes préoccupations de la jeunesse".