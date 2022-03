Congrès des chasseurs : "Ils préfèrent inviter Zemmour et Le Pen qu'un écologiste, ça en dit long", commente Yannick Jadot

"Ils préfèrent inviter [Éric] Zemmour et [Marine] Le Pen qu'un écologiste, ça en dit long sur la perspective" de la Fédération nationale des chasseurs, a commenté le candidat EELV à la présidentielle, Yannick Jadot, mardi 22 mars sur France Inter alors qu'il n'a pas été invité par les chasseurs à participer à leur congrès ce jour.

"Ma seule mesure est l'interdiction de la chasse le weekend et pendant les vacances scolaires pour que les familles, tout le monde puissent profiter de la nature en sécurité." Yannick Jadot, candidat EELV à la présidentielle sur France Inter

"Si les chasseurs ne veulent pas entendre ça, c'est dommage", a-t-il ajouté, alors que plusieurs personnes meurent chaque année dans des accidents de chasses.

Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon (La France insoumise) sont les deux seuls candidats à l'élection présidentielle de 2022 qui n'ont pas été invités à ce grand oral à la Maison de la Chimie à Paris. Tous les autres candidats de gauche, du centre, de droite et d'extrême droite y seront. Marine Le Pen et Emmanuel Macron se font représenter. Le conseiller politique de la fédération, Thierry Coste, a assumé "complètement" cette décision mardi matin sur franceinfo, estimant ne pas avoir à "offrir une tribune" à "quelqu'un qui [leur] crache dessus en permanence".