Clip de campagne : Eric Zemmour assigné en justice pour "contrefaçon du droit d'auteur"

Son clip de campagne, diffusé le 30 novembre, avait provoqué de nombreuses réactions de médias et de personnalités qui accusaient le candidat d'extrême droite d'avoir utilisé des images sans autorisation.

(JAAK MOINEAU / HANS LUCAS via AFP)

Eric Zemmour est assigné en justice le 27 janvier devant le tribunal de grande instance de Paris pour "contrefaçon du droit d'auteur", a appris ce dimanche matin franceinfo auprès de l'avocat du candidat d'extrême droite à la présidentielle, confirmant une information du JDD et de BFMTV.

Plusieurs plaignants reprochent au polémiste d'avoir utilisé des images qui ne lui appartiennent pas et sans autorisation dans son clip de campagne, diffusé le 30 novembre dernier.

Après la diffusion du clip sur sa chaîne YouTube, de nombreux médias et personnalités avaient dénoncé l'usage de leurs images, dont le réalisateur Luc Besson et l'écrivain Jacques Attali, la chaîne France 24, France Télévisions, l'INA et Radio France. L'avocat d'Eric Zemmour a par ailleurs précisé que Jacques Attali s'est finalement désisté.