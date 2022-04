Cartes Résultats présidentielle 2022 : comment ont voté Paris, Lyon et Marseille, les trois plus grandes villes de France ?

Résultats présidentielle 2022 : comment ont voté Paris, Lyon et Marseille, les trois plus grandes villes de France ?

Les grandes villes ne font pas la France, loin de là. L'issue du premier tour de l'élection présidentielle le confirme. Observer les résultats des principales métropoles françaises permet de constater d'immenses écarts avec le score national. Par exemple, Jean-Luc Mélenchon arrive premier dans sept des 15 plus grandes villes de France, quand Marine Le Pen ne fait partie du duo de tête qu'à Nice et Toulon.

Dans le détail, analyser les résultats du premier tour à l'échelle des bureaux de vote permet de constater les forts clivages qui traversent ces villes. Des cartes morcelées se dessinent entre quartiers aisés ou populaires, mettant en relief d'importants écarts entre candidats.

Paris est coupée en deux

La capitale est sans doute là où le clivage est le plus nets. Emmanuel Macron est arrivé en tête dans 13 des 20 arrondissements, dans le centre et l'ouest de Paris, tandis que Jean-Luc Mélenchon est premier dans les 8 autres, dans le sud-est et nord-est de la ville, plus populaires.

Jean-Luc Mélenchon dépasse les 60% dans 11 bureaux de vote, tous situés dans le nord-est parisien. D'ailleurs, un peu plus à l'est, le candidat insoumis arrive en tête dans le département de Seine-Saint-Denis, avec un score record de 49,09%.

A Paris, le président sortant ne dépasse jamais 54% des voix, un niveau tout de même atteint dans 42 bureaux de vote, presque tous dans les 16e et 17e arrondissements, dans l'ouest de la capitale.

Derrière ce binôme de tête se cachent des résultats très disparates pour les autres candidats. Eric Zemmour, arrivé troisième à l'échelle de la ville, dépasse ainsi les 25% dans certains bureaux de vote de l'ouest parisien. Il monte jusqu'à 17,48% dans le 16e arrondissement. Au niveau de Paris dans son ensemble, c'est Emmanuel Macron qui arrive premier (35,33%), devant Jean-Luc Mélenchon (30,09%). La présidente d'Ile-de-France et candidate LR, Valérie Pécresse, a recueilli 6,59% des voix, tandis que la maire de Paris et candidate socialiste, Anne Hidalgo, a obtenu 2,17% des suffrages.

Lyon est plus morcelée

La capitale des Gaules montre des clivages moins nets, mais là encore, le président sortant et le candidat insoumis se partagent la carte. Jean-Luc Mélenchon arrive en tête dans cinq arrondissements, tandis qu'Emmanuel Macron est premier dans les quatre autres.

Le candidat de l'Union populaire enregistre son meilleur score dans un bureau de vote de l'extrême sud-est de Lyon, avec 67% des voix. Il dépasse la moitié des suffrages dans une douzaine de bureaux de vote. Il performe ainsi dans les 7e et 8e arrondissements, au sud-est, et dans les premier et quatrième arrondissements, à la Croix-Rousse. C'est également lui qui arrive en tête du scrutin à Villeurbanne, ville jouxtant Lyon, au nord-est.

Emmanuel Macron, lui, ne dépasse jamais les 50%, mais réalise ses meilleurs scores (47%) aux abords du parc de la Tête d'Or, dans l'aisé 6e arrondissement. Il remporte aussi les suffrages dans l'hyper-centre, dans le 2e arrondissement notamment.

En fin de compte, à l'échelle de la ville, les deux candidats sont au coude à coude, à plus de 31%. Marine Le Pen arrive en troisième position, mais loin derrière, avec 8,99%. Les électeurs de Lyon, qui ont élu un maire écologiste en 2020, n'ont accordé que 7,67% des voix à Yannick Jadot.

Marseille est divisée en trois

Des trois plus grandes villes de France, Marseille présente un profil plus contrasté. Contrairement à Paris et Lyon, Marine Le Pen arrive en tête de certains bureaux de vote, comme permettent de le constater des données publiées par la ville de Marseille et agrégée par le site d'information locale Marsactu.

Jean-Luc Mélenchon, député des Bouches-du-Rhône, arrive premier dans dix des seize arrondissements de la cité phocéenne, tous situés dans la moitié nord de la ville. Là encore, il réalise ses meilleurs scores dans les quartiers populaires : il atteint 82% dans un bureau de vote du 14e arrondissement et dépasse 60% dans une quarantaine de zones électorales.

Le président sortant, lui, est en tête dans quatre arrondissements, plus au sud de la ville. Il a remporté 31,86% des voix dans le 8e, un des plus aisés de Marseille. C'est dans cet arrondissement, ainsi que dans le 7e, que l'on trouve les bureaux de vote où il a le mieux réussi, entre 40 et 43% des voix. Enfin, Marine Le Pen est première dans deux arrondissements, les 10e et 11e, avec respectivement 28,20% et 29,96% des voix.

Ainsi, sur le podium final de la ville, les scores des trois candidats sont plutôt atypiques : Jean-Luc Mélenchon obtient 31,12% des voix, devant Emmanuel Macron avec 22,62%, talonné par Marine Le Pen, avec 20,89%. Un tiercé qui méritera d'être suivi pour les élections législatives.