Présidentielle : "Il faudra rénover plus en profondeur la manière d'exercer la fonction présidentielle", estime Emmanuel Macron

Emmanuel Macron concède vendredi sur France Inter qu'il a subsisté un décalage entre le renouvellement politique qu'il affirme avoir incarné et le classicisme de l'exercice de la fonction.

Emmanuel Macron a déclaré vendredi 22 avril sur France Inter qu'il "faudra, si les Françaises et les Français [lui] font confiance, rénover plus en profondeur la manière d'exercer la fonction présidentielle". "Je n'ai pas révolutionné l'exercice du pouvoir présidentiel, a reconnu le président-candidat. (...) Je sens bien qu'il y a eu un décalage entre le renouvellement politique que j'ai incarné et le classicisme de l'exercice de la fonction."

Emmanuel Macron a de nouveau détaillé sa volonté de mener une réforme des institutions, mais en renvoie les détails à "une commission transpartisane qui bâtit des compromis quelques soient les familles politiques". Le président sortant a expliqué ne pas avoir réussi à mener sa réforme voulue dès 2017 pour introduire une dose de proportionnelle et réduire le nombre de parlementaires, en raison d'un blocage du Sénat.

"J'ai toujours voulu faire la proportionnelle pour mieux répartir la représentation, qu'elle soit d'ailleurs intégrale ou pour partie. Et je l'ai toujours accrochée à une réduction du nombre d'élus." Emmanuel Macron à franceinfo

La "méthode" de la commission transpartisane pour trancher sur les modalités d'une telle réforme, qu'Emmanuel Macron "propose" désormais, lui "paraît être la seule viable" : "Je ne pense pas qu'on peut changer par une voie référendaire directe, parce qu'il se trouve que notre Constitution ne le permet pas, malgré ce que dit Madame Le Pen", a-t-il conclu.