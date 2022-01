Présidentielle 2022 : on connaît les sept noms qui seront proposés lors de la primaire populaire de gauche fin janvier

Sept noms seront soumis au vote des électeurs de la primaire populaire citoyenne, ont annoncé les fondateurs de l'initiative à l'origine de ce scrutin, samedi 15 janvier lors d'une conférence de presse : Anna Agueb-Porterie, Anne Hidalgo, Yannick Jadot, Pierre Larrouturou, Charlotte Marchandise, Jean-Luc Mélenchon et Christiane Taubira.

Ce vote est organisé entre les 27 et 30 janvier pour tenter de faire émerger un candidat à la présidentielle unique à gauche, capable de "faire gagner l'écologie et la justice sociale en 2022". Le vote sera effectué au jugement préférentiel : les électeurs devront noter chaque candidat, et le mieux placé sera désigné vainqueur. Cinq mentions sont prévues, d'"insuffisant" à "très bien", en passant par "passable", "assez bien" et "bien". Parmi les principaux candidats, seule Christiane Taubira est prête à se plier au résultat de ce scrutin inédit, mais les autres noms seront également soumis au vote, avec ou sans leur accord.

>> Présidentielle 2022 : comment l'espoir d'une primaire à gauche s'est (quasiment) envolé

Quelle que soit l'issue de la Primaire populaire, pour laquelle 120 000 électeurs ont à ce jour confirmé leur participation, un ralliement de tous derrière le vainqueur apparaît très hypothétique. "Je ne suis pas dans la primaire Populaire, je l'ai déjà dit 100 fois, donc je ne vais pas me répéter", a notamment commenté Yannick Jadot, candidat écologiste. Et le candidat LFI Jean-Luc Mélenchon a lui aussi fait part de son agacement : "Battez-vous entre vous et laissez-moi tranquille !"