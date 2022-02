DIRECT. Présidentielle 2022 : suivez l'interview d'Eric Zemmour au journal de 20 heures de France 2 et sur Twitch

Grève nationale du secteur SOCIAL et MÉDICO-SOCIAL ce mardi 1er février 2022.À Marseille, le rassemblement était prévu à 10h devant la Préfecture.Cette mobilisation fait suite à la journée de grève nationale du secteur social et médico-social du 7 décembre 2021 où plus de 55 000 personnes avaient manifesté partout en France.Nous regrettons le peu de relais médiatique de cette mobilisation historique pour le travail social et médico-social.Entre temps, d'autres actions ont eu lieu partout en France, dont une, le 11 janvier dernier.Le secteur social et médico-social est gravement dévalorisé