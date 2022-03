DIRECT. Présidentielle 2022 : Valérie Pécresse présente son projet de loi constitutionnelle sur l'ordre

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #PRESIDENTIELLE

: On fait le point sur l'actualité :



• Plus de la moitié des enfants en Ukraine ont dû quitter leur foyer pour fuir l'insécurité et les combats déclenchés par l'invasion de l'armée russe le 24 février, selon l'Unicef. Suivez notre direct.



• Au moins quatre personnes sont mortes, dont deux enfants, et six autres ont été blessées dans des frappes russes sur la localité de Roubijné, près de Lougansk, dans l'Est de l'Ukraine, assure le gouverneur de la région, Serguiï Gaïdaï.



• "Je confirme, je persiste, j'accuse TotalEnergies d'être complice de crimes de guerre en Ukraine", a assuré Yannick Jadot sur franceinfo, concernant le maintien des activités de Total en Russie. Suivez notre direct consacré à la présidentielle.



• La Corée du Nord a tiré un "projectile non identifié", a annoncé l'armée sud-coréenne. Le projectile est tombé dans la zone économique exclusive maritime du Japon, a annoncé le ministère de la Défense nippon.

: "Il n'y a pas de raison à condamner nos équipes russes pour une guerre qu'elles n’ont pas choisie. Fermer serait un abandon, considéré comme une faillite préméditée, donnant lieu à des expropriations."



Dans une interview à La Voix du Nord (article payant), le responsable explique pourquoi Leroy Merlin ne ferme pas ses enseignes en Russie. "On a la responsabilité, en tant qu’employeur, de nos 45 000 collaborateurs en Russie".

: Pour la dernière ligne droite de cette campagne électorale, franceinfo a choisi de se focaliser sur quatre sujets majeurs, au plus près de vos préoccupations : le coût du logement, la crise de l’hôpital public, l’empreinte carbone des transports et le tabou de la santé mentale. Retrouvez tous nos focus dans cette page.







: "Entre glorification de la colonisation, négation des peuples autochtones et écrasement des cultures précoloniales, ce candidat négationniste, racialiste et supémaciste a développé une pensée méphitique, historiquement et factuellement fausse et viciée."





Dans un communiqué, l'ancien ministre des Outre-mer dénonce les propos "ignominieux" tenus par Eric Zemmour. Ce dernier a fait l'éloge de la colonisation sur Outre-mer La 1ère.

: Autre explication : l'ancien président n'aurait toujours pas digéré le soutien apporté par Valérie Pécresse à François Fillon lors de la primaire de la droite remportée par l'ancien Premier ministre en 2017.

: "Il est persuadé qu'elle ne sera pas la prochaine présidente de la République, donc il se garde bien de tout commentaire."



De nombreux cadres des Républicains sont persuadés que l'ancien chef de l'Etat souhaite avant tout rester en retrait pour ne pas se retrouver mêlé à la campagne en demi-teinte de la candidate.

: C'est une petite musique qui agite désormais la droite française chaque semaine : Nicolas Sarkozy envisagerait de soutenir Emmanuel Macron dès le premier tour de l'élection présidentielle. Dans cet article, j'explique comment le silence de Nicolas Sarkozy plombe la campagne de Valérie Pécresse.







: "La gradation va du minimum vital, le développement durable qui veut mettre en cohérence le développement économique avec l'environnement, à l'autre extrémité, la décroissance, car toute croissance produit du CO2", expliquait dans cet article Daniel Boy, spécialiste en sociologie électorale et en écologie politique.

: Bonjour @Nicolas, l'écologie est un sujet abordé par tous les courants politiques, à droite comme à gauche. En revanche, leur positionnement diffère. Outre des clivages ciblés comme le nucléaire, soutenu à droite et débattu à gauche, il y a différentes philosophies.

: Bonjour France Info,Pourquoi n’y a-t-il pas une écologie de droite ou de centre droite?Merci#presidentielle

: "Je regrette ces drapeaux en berne, je peux comprendre l'émotion, mais je regrette cette décision. On connaît la qualification de l'assassinat du préfet Erignac, ce qu'il faut c'est retrouver une relation apaisée entre la Corse et l'Etat français."

: On fait le point sur l'actualité :



• Trois sommets –Otan, G7 et Union européenne– sont organisés à Bruxelles. Selon la Maison Blanche, il s'agira de consolider l'arsenal de sanctions déjà prises et renforcer dans la durée le positionnement de l'Otan en Europe de l'Est. Suivez notre direct.



• Emmanuel Macron n'exclut pas un retour du masque en cas de hausse des contaminations. "Le président que je suis fera ce qu'il faut pour protéger de manière proportionnée", a-t-il déclaré.



• Un nouvel Etat américain, l'Idaho, a adopté une loi autorisant les poursuites civiles contre les professionnels de santé pratiquant des IVG, dernier épisode d'une vaste offensive conservatrice pour rogner le droit à l'avortement dans le pays.



: "On met un acheteur unique, comme on l'a fait sur les vaccins. On met la solidarité au niveau de l'UE et on renforce nos approvisionnements extérieurs à la Russie."



Le candidat écologiste souhaite que la France cesse ses importations de gaz russe et propose une alternative. "D'ici l'hiver prochain, on peut multiplier les substitutions chaudières-gaz, pompe à chaleur".



: "Emmanuel Macron doit imposer le retrait de Total de Russie", poursuit Yannick Jadot. "Total veut me faire taire en pleine campagne ? Ca fait trente ans que je mène ces combats, on a toujours eu les menaces des lobbys."





: "Total sait parfaitement les crimes de guerre perpétrés en Ukraine, il sait totalement que par ses activités il contribue à financer des groupes très liés à cette guerre, ça s'appelle une complicité de crime de guerre."



Le candidat écologiste est l'invité de franceinfo. Il réaffirme ses accusations envers le groupe Total.

: "Notre sort dépend beaucoup plus de l'évolution de la guerre en Ukraine que de n'importe quel président qui va sortir du chapeau de ces élections", poursuit Nathalie Arthaud.

: "Ces sanctions économiques ne vont pas faire mal aux oligarques russes (...) ça va surtout faire souffrir des millions de petites gens, qui étaient déjà dans la pauvreté."



#UKRAINE Invitée de France Inter, Nathalie Arthaud estime que les sanctions émises contre la Russie vont avoir surtout des effets sur la population et non sur le régime de Vladimir Poutine.



: "On a maintenu le masque dans les transports parce qu'on est tassés, on a même maintenu le pass sanitaire dans l’hôpital. Si les choses devaient se dégrader, le président que je suis prendrait ses responsabilités pour protéger."





Interrogé sur M6, Emmanuel Macron n'a pas écarté le retour du masque en cas de hausse des contaminations.

: "Je suis pour que la question du statut de la Corse soit pensée avec les élus corses et la population, au sein de la République. Mais les drapeaux en berne, c'est franchement choquant."



Anne Hidalgo est l'invitée des "4 Vérités" sur France 2. Après la mort de l'indépendantiste Yvan Colonna, la Collectivité de Corse a annoncé la mise en berne de ses drapeaux.

: Emmanuel Macron était l'invité de l’émission politique Outre-mer 2022. Concernant le chlordécone, le président candidat a déclaré :"Il faut accompagner les personnes qui ont eu à subir dans leur vie et dans leur chair les conséquences [du pesticide] et permettre aux territoires de financer la dépollution des sols."



: On commence par faire le point sur l'actualité :



Après la mort de l'indépendantiste Yvan Colonna, la Collectivité de Corse a annoncé la mise en berne ses drapeaux. Une "faute", dénonce Emmanuel Macron



Le président-candidat Emmanuel Macron a plaidé pour "l'émancipation" des territoires ultramarins en investissant dans l'école, la santé et le développement de leur "autonomie alimentaire et énergétique" pour lutter contre le chômage.



• Madeleine Albright, première femme secrétaire d'Etat des Etats-Unis après avoir été la première ambassadrice du pays à l'ONU, est morte à l'âge de 84 ans.