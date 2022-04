En tant que représentant de la "génération 2002", voter "contre" a toujours fait partie de votre expérience du second tour de la présidentielle. Malgré une sensibilité de gauche, vous avez voté Jacques Chirac face à Jean-Marie Le Pen, il y a vingt ans. En 2017, quand Marine Le Pen s'est hissée au second tour du scrutin, vous avez donné votre voix à son adversaire, Emmanuel Macron, là encore non par conviction, mais pour "faire barrage" au parti d'extrême droite, devenu le Rassemblement national.

Dimanche 24 avril, vous vous apprêtez à renouveler l'expérience pour la troisième fois, voire plus, si vous avez déjà répondu à l'appel d'un "front républicain" lors d'élections locales ou régionales. Quel est votre sentiment face à ce scénario qui se répète ? Quels arguments vous motivent à vous rendre aux urnes, plutôt que de vous abstenir ? Quel regard portez-vous sur ce nouveau scrutin et la possibilité que le match soit plus serré qu'il y a cinq ans entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen ?

Votre témoignage nous intéresse. N'hésitez pas à apporter votre contribution dans le formulaire ci-dessous. N'oubliez pas de laisser vos coordonnées afin qu'un journaliste puisse vous recontacter. Celles-ci resteront bien entendu confidentielles et votre témoignage pourra rester anonyme.