Présidentielle : pour Marine Le Pen, gouverner avec Éric Zemmour n'est "pas une possibilité" si elle était élue

Éric Zemmour "n'est pas une possibilité", a expliqué Marine Le Pen, mardi 12 avril sur France Inter, concernant la composition de son éventuel gouvernement, si la candidate du Rassemblement national était élue au second tour de l'élection présidentielle, le 24 avril, face à Emmanuel Macron. "Éric Zemmour n'en a pas le souhait et je n'en ai pas le souhait non plus", a-t-elle ajouté. Le candidat Reconquête, arrivé 4e au premier tour, avec 7% des suffrages, a appelé à voter pour Marine Le Pen "malgré leurs désaccords".

"J'ai exprimé tout au long de la campagne du premier tour les divergences que je pouvais avoir avec Eric Zemmour mais je lui ai toujours concédé, sans aucune difficulté, qu'il faisait partie du camp de ceux qui croient en la France", a expliqué Marine Le Pen. Interrogée sur de possibles alliances avec le parti Reconquête aux législatives, la candidate RN a appelé à ne "pas sauter les étapes". "Nous n'en sommes absolument pas là", a-t-elle ajouté, précisant que les législatives "dépendront du résultat de la présidentielle".

"Nous ne sommes pas aux Etats-Unis, on n'élit pas un ticket, un président et un Premier ministre, on élit un président", a assuré Marine Le Pen qui n'a pas souhaité s'étendre sur la composition de son gouvernement si elle était élue. La candidate précise cependant qu'elle sait déjà qui elle appellera à former un gouvernement en cas de victoire : "J'ai toute l'équipe qu'il me faut, je pourrai même constituer 4 ou 5 gouvernements".

Supprimer le ministère des Droits des femmes

Marine Le Pen a insisté sur la dimension collective de sa candidature : "Vous me faites un grand honneur en considérant que ce serait moi, par l'intégralité de mes compétences, qui aurait rédigé l'ensemble du projet qui est le mien". "Ce projet très sérieusement travaillé a été travaillé par des équipes, je n'ai pas été seule", a-t-elle insisté, sans donner de nom. "Personne ne vous répondra, Emmanuel Macron pas plus que moi, parce que je respecte les institutions, on élit un président, qui choisit ensuite un Premier ministre et c'est le Premier ministre qui choisit et organise son gouvernement", a rappelé la candidate du RN.

"Je souhaite que mon Premier ministre organise un gouvernement avec 15 ministres", a précisé Marine Le Pen, qui souhaite supprimer le ministère des Droits des femmes pour le remplacer par un secrétariat d'État "de mission" qui sera tenu "de rendre des comptes au bout de six mois". "Les secrétaires d'État au long cours qui ne rendent jamais de comptes, je n'en veux pas", a expliqué la candidate à la présidentielle.