Présidentielle : Jean-Luc Mélenchon estime "l'échec indiscutable" d'une primaire de la gauche

"Je n'irai pas à cette primaire, ce n'est pas sérieux, c'est un échec indiscutable", a répondu Jean-Luc Mélenchon à un auditeur lundi 3 janvier sur France Inter, concernant la primaire populaire soutenue par la socialiste Anne Hidalgo et l'ancienne garde des Sceaux Christiane Taubira et qui prévoit un vote de plus de 300 000 inscrits du 27 au 30 janvier. Selon le candidat de la France insoumise à la présidentielle, l'union de la gauche reviendrait à "se taire sur toute une série de sujets" qui les divisent.

"Je suis un peu fatigué de voir comment toute une certaine gauche passe son temps à gémir et pleurnicher sur le thème : s’il n’y a pas d’union à gauche, il n’y a pas de victoire possible donc nous avons perdu d'avance", a poursuivi Jean-Luc Mélenchon. "Moi je dis, mobilisez-vous, agissez, convainquons !"

"Ce qui nous manque ce n'est pas l'union, c'est la mobilisation." Jean-Luc Mélenchon, candidat de la France insoumise à la présidentielle à franceinfo

Jean-Luc Mélenchon a rappelé qu'en 1981, "François Mitterrand a gagné alors qu'il y avait un candidat communiste contre lui, George Marchais qui a fait presque 16 %", sans "empêcher la victoire de la gauche après".

"Il s'agit de gouverner dans moins de 100 jours", a rappelé le candidat LFI à la présidentielle. "Il faut être prêt, il faut un programme et des équipes. J’ai un programme et des équipes", a-t-il ajouté. "À moins de 100 jours de l'élection, tout recommencer à zéro, ce ne serait pas sérieux", a insisté Jean-Luc Mélenchon, considérant que "le fond de l'affaire", c'est "qu'on ne peut rassembler la France que si on est déjà capable de rassembler des gens sur des idées".