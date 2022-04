Présidentielle : aération, nettoyage, vigilance des assesseurs... Les mairies peaufinent leur protocole sanitaire

Dans la salle des mariages de la mairie de Montsoult (Val d'Oise), vendredi 8 avril, les bustes de Marianne et tableaux exposés sont en train de se faire voler la vedette. "La tablette, là, elle tient bien la tablette ?", s'interroge Silvio Biello, le maire de cette commune de 3 500 habitants. À deux jours du premier tour de la présidentielle, l'élu donne ses dernières instructions : "Vous commencez, ici, salle des mariages, vous installez le bureau de vote numéro 2 à l'école Jules-Ferry".

Faire mieux que lors des dernières élections

Cette année, une nouvelle fois, tout un protocole anti-Covid a été adopté. Pas de masque obligatoire, même s'il est recommandé, mais du gel hydroalcoolique, et un nombre limité d'électeurs au même moment dans le bureau de vote. L'objectif est d'éviter les contaminations des dernières élections, explique Silvio Biello : "Il y a eu un cas, qu'on suppose, bien évidemment, on n'aura jamais la preuve que ça s'est passé sur le bureau de vote, mais il y a eu un cas de contamination pressenti sur le bureau de vote."

"Il faut faire attention et anticiper sur la situation sanitaire. On aère régulièrement, dès que le soleil est levé, on fera des courants d'air". Silvio Biello, maire de Montsoult à franceinfo

À une trentaine de kilomètres dans le même département, à Vauréal, le vote se fait uniquement sur des machines électroniques. La municipalité est équipée depuis 2007. Une rareté en France, seules 66 communes les utilisent.

A Vauréal (Val d'Oise), le vote se fait uniquement sur des machines électroniques. (ARTHUR FRADIN / RADIO FRANCE)

Qui dit machine à voter dit traces de doigt. Une procédure spéciale a donc été mise en place pour contrer le Covid, assure Nadine Cokson, chargée des élections à la mairie : "Il nous arrivait déjà de nettoyer la surface de la planche à voter comme on appelle cela. Mais depuis 2020, les mesures sanitaires ont fait qu'on a redoublé de vigilance."

Le difficile recrutement des assesseurs

Cette vigilance, les assesseurs en sont notamment les garants. Pour ce scrutin présidentiel, leur recrutement n'a pas été simple, raconte la maire Sylvie Couchot : "En entrée de ville, sur les ronds-points, on a mis des grandes banderoles. 'Si vous souhaitez être assesseurs, contactez-nous, on a besoin de vous. Et je pense que sans ces banderoles, on aurait été en difficulté."

À Courdimanche, commune voisine, une responsable des élections confie que certaines personnes se portent bien volontaires pour jouer les assesseurs mais uniquement contre rémunération.