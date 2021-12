Présidentielle 2022 : Valérie Pécresse en visite en Arménie, quelques jours après Éric Zemmour

Éric Zemmour s’était rendu en Arménie il y a quelques jours, et Valérie Pécresse, la candidate LR, lui a emboîté le pas, mardi 21 décembre. "Marquer autant que possible sa différence avec Éric Zemmour, voilà l’objectif officieux de cette visite de Valérie Pécresse en Arménie, avance Julien Neny, envoyé spécial à Erevan. De ce point de vue, la mission semble accomplie, elle a été reçue pendant une heure par la plus haute autorité religieuse du pays, mais elle a aussi déjeuné pendant deux heures avec le président de la République arménienne."

Envoyer un message aux électeurs français d’origine arménienne

Éric Zemmour n’avait pas eu ces mêmes rendez-vous. "C’est ce qui a conduit Valérie Pécresse à juger sa candidature 'plus crédible' que celle d’Éric Zemmour", poursuit le journaliste. Valérie Pécresse évoque des "preuves d’amour" envers les chrétiens d’Orient et décrit l’Arménie "comme un partenaire de confiance". "L’idée est d'envoyer un message aux 400 000 électeurs français d’origine arménienne et aux électeurs catholiques de France à travers sa défense des chrétiens d’Orient, juste avant les fêtes de Noël."