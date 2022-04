Présidentielle 2022 : le second tour n'est pas joué, avertissent Edouard Philippe et François Bayrou

L'ancien Premier ministre et l'actuel maire de Pau ont accordé deux interviews dans deux journaux différents.

Deux interviews dans deux journaux différents mais un même message : le second tour de la présidentielle n'est pas joué. "A ce stade, les deux candidats peuvent gagner. Tout peut se produire, par définition, estime François Bayrou, dans les colonnes de La République des Pyrénées, lundi 18 avril. On a déjà vu des peuples faire des choix qu'avec le regard de l'historien on trouve insensés. Mais ça peut arriver. Quant au front républicain, je ne crois pas au front mais je crois aux républicains".

Dans Le Figaro, c'est un autre soutien d'Emmanuel Macron qui met en garde contre l'idée d'une victoire déjà acquise au second tour du président sortant. "Rien ne me paraît joué car beaucoup d'inconnues pèsent sur le scrutin, à commencer par l'abstention, avertit l'ex-Premier ministre Edouard Philippe. A l'évidence, le front républicain n'est plus un réflexe naturel, par lassitude sans doute. Il a baissé en intensité mais je ne crois pas à sa disparition".

Le maire Horizons du Havre en insistant cependant : "Renvoyer dos à dos Marine Le Pen et Emmanuel Macron, c'est irresponsable. Tout comme envoyer la consigne 'pas une voix à Marine Le Pen', ce qui laisse la porte évidemment ouverte à toutes les abstentions".