Elections municipales à Toulouse : Jean-Luc Moudenc élu maire avec 51,6% des voix, selon une estimation Ipsos/Sopra Steria

Jean-Luc Moudenc conserve la mairie de Toulouse. Soutenu par Les Républicains et La République en marche, le maire sortant a recueilli 51,6% des suffrages lors du second tour des élections municipales, dimanche 28 juin, selon une estimation Ipsos/Sopra Steria pour France Télévisions, Radio France et les chaînes parlementaires. Son adversaire, Antoine Maurice, soutenu par Europe Ecologie-Les Verts, La France insoumise, le Parti socialiste et le Parti communiste, a obtenu 48,4% des voix. La victoire "est confirmée", "à un peu plus de 52%" a déclaré Jean-Luc Moudenc à la presse, lors de son arrivée au Capitole, dimanche soir, avant un discours.

Selon une estimation Ipsos/Sopra Steria, l'abstention a été de 59% pour ce scrutin à Toulouse, contre 63,3% lors du premier tour des municipales, le 15 mars 2020. Un chiffre record, tout comme le chiffre national (autour de 59% d'abstention au second tour), mais difficile à comparer avec celui des précédentes élections, en raison de la crise du coronavirus qui touche la France.

Toulouse élit depuis près de cinquante ans un maire de droite (à l'exception du mandat de Pierre Cohen de 2008 à 2014). Arrivé largement en tête (36,2%) au premier tour, à la mi-mars, le maire sortant espérait une triangulaire qui lui aurait permis d'être élu sans difficultés. Mais Nadia Pellefigue, soutenue par le PS, le PRG et le PCF, a annoncé pendant l'entre-deux-tours son retrait, en permettant le ralliement de ses colistiers sur la liste d'union du candidat écologiste, Antoine Maurice. Lequel échoue finalement, mais en ayant bataillé jusqu'au bout et en poussant le maire dans une campagne de second tour acharnée.