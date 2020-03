Résultat des élections municipales 2020 : à Nice, Christian Estrosi arrive largement en tête, avec 47,63% des voix, devant Philippe Vardon et Jean Marc Governatori

Une triangulaire très favorable au maire sortant se profile pour le second tour du scrutin.

Rien de nouveau sous le soleil niçois. Le maire sortant, Christian Estrosi, favori des sondages, comptabilise dimanche 15 mars 47,63% des voix à Nice (Alpes-Maritimes), se plaçant ainsi largement en tête de la course à l'hôtel de ville. L'ancien champion de moto s'est félicité de "réalise[r] le score le plus important des maires sortants des 10 plus grandes villes de France", soulignant qu'il "ne convient toutefois pas, à l'heure où nos compatriotes sont dans l'inquiétude, de se réjouir ou de tirer une analyse politique de ces résultats".

Avec 16,70%, le candidat du RN Philippe Vardin, qui prenait le relais de Marie-Christine Arnautu, se garantit une place au second tour, tout comme Jean Marc Governatori, qui obtient avec sa liste EELV 11,3% des suffrages. Viennent ensuite

Mireille Damiano, l'avocate emblématique de la cause des migrants, qui comptabilise 8,91% des suffrages, Benoît Kandel, Patrick Allemand, Valery Sohm et Estelle Jaquet, qui obtiennent respectivement 7,31%, 6,57 %, 0,92% et 0,66% des voix.

Une triangulaire favorable

Au premier tour des élections, Christian Estrosi arrive donc en tête, sans grande surprise, mais n'est pas réelu directement. Il affrontera donc le candidat du Rassemblement national Philippe Vardon et l'écologiste Jean Marc Governatori dans un second tour qui l'annonce favori. Depuis douze ans, Christian Estrosi, ténor des Républicains, règne sur la ville de Nice. Franceinfo avait fait un point sur son bilan et sur les enjeux de ce nouveau scrutin municipal.

