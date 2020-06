Rentrée des classes, Convention citoyenne, élections municipales : la revue de presse de France 2

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Coup d’œil sur la presse en région avec la une du Dauphiné libéré qui s’interroge sur "les solutions pour la France" concernant les propositions pour la Convention citoyenne sur le climat. Pour Le Républicain lorrain, la rentrée en classe du 22 juin fait la une du journal, tout comme Le Berry républicain qui parle d’une "rentrée bien allégée" concernant les consignes sanitaires. Ouest-France a choisi de mettre en lumière "les ophtalmos étrangers à la rescousse", à propos du manque de médecins en France.

Des procurartions illégales en unes de "La Provence" et de "La Marseillaise"

Dans La Dépêche, on peut retrouver en une "le dernier convoi de l’A380", avec en photo, les dernières pièces de l’avion en route pour Toulouse (Haute-Garonne). À Marseille (Bouches-du-Rhône), La Provence se penche sur les élections municipales et sur une "affaire des procurations qui s’emballe", avec des soupçons de procurations illégales ciblant des élus et militants LR. Le journal La Marseillaise a également fait sa une sur ce sujet.

