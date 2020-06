Municipales : Le patron du PS Olivier Faure "table sur une progression de la gauche et des écologistes"

Olivier Faure, premier secrétaire du PS, invité du 18h50 franceinfo, le 25 juin 2020. (RADIO FRANCE)

"Je table sur une progression de la gauche et des écologistes" au second tour des municipales, a assuré, jeudi 25 juin sur franceinfo, le premier secrétaire du Parti socialiste Olivier Faure. Le scrutin du dimanche 28 juin, reporté de plus de trois mois en raison de l'épidémie de coronavirus, promet d'être disputé dans de nombreuses villes, sur fond de poussée des écologistes et d'alliances à géométrie variable.

Une alternative au duel Marine Le Pen / Emmanuel Macron

"Il y a un bloc social et écologique qui s'est constitué pour ces élections municipales et la grande histoire de cette élection, c'est que la gauche va pouvoir peut-être montrer qu'il existe dans ce pays une alternative à ce duel qu'on nous promet systématiquement entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron", a estimé le patron du PS. Mais Olivier Faure pose une condition : "À gauche nous gagnons quand nous sommes ensemble, divisés nous perdons."

Olivier Faure estime qu'"il y a de très fortes chances pour qu'Anne Hidalgo soit maire de Paris dimanche". La maire (PS) sortante est opposée à Rachida Dati (LR) et Agnès Buzyn (LREM). Le patron du Parti socialiste pense que "de très nombreuses municipalités" peuvent être ravies à la droite, citant Montpellier, Nancy, ou encore Saint-Ouen.