Municipales : à Tours, dernières répétitions des mesures sanitaires avant le second tour

C'est l'heure des répétitions générale avant le second tour des élections municipales dans quelque 5 000 communes. A Tours (Indre-et-Loire), les agents ont déjà pris la place fictive des électeurs afin de rôder une dernière fois le dispositif sanitaire mis en place contre l'épidémie de Covid-19 le jour du vote.

Après une désinfection des mains, les votants seront invités à enfiler un masque et à suivre un parcours fléché jusqu'à l'isoloir, sans toucher le rideau. Il conviendra ensuite de déposer soi-même sa carte d'électeur en évidence, devant l'urne, avant d'y déposer le bulletin et de signer si possible avec son propre stylo. Le tout en respectant les règles de distanciation physique. La ville, de son côté, s'est engagée à fournir un kit sanitaire dans chacun des bureaux.

"Nous sommes habitués à ces parcours qui rythment notre vie quotidienne", estime Virginie Rivain, directrice de communication de la mairie de Tours. Il faut dire qu'au premier tour, le taux d'abstention a atteint 77% au premier tour dans la ville. Afin de limiter ce phénomène dû en grande partie à l'épidémie, les règles du vote par procuration ont d'ailleurs été étendues pour permettre à un même mandataire de disposer de deux procurations au lieu d'une.

