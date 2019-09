Municipales : comment Cédric Villani va annoncer sa candidature à la mairie de Paris

Le député de l'Essonne a choisi un café du 14e arrondissement de la capitale pour annoncer sa candidature face à Benjamin Griveaux, officiellement investi par La République en marche.

Le (faux) suspense prendra fin mercredi 4 septembre, à 19 heures. C'est la date retenue par Cédric Villani pour annoncer sa candidature à la mairie de Paris. Ecarté par la commission nationale d'investiture de La République en marche le 10 juillet au profit de Benjamin Griveaux, le député de l'Essonne a donc décidé de rester dans la course aux municipales, au risque de se faire exclure du parti présidentiel.

Le mathématicien a opté pour le café Gaité dans le 14e arrondissement de la capitale pour officialiser sa candidature dissente. Ce choix, comme c'est souvent le cas en politique, n'est pas le fruit du hasard. "Le lieu et le quartier sont symboliques pour Cédric Villani", fait-on savoir dans son entourage. C'est en effet dans ce quartier qu'a vécu le lauréat de la médaille Fields lors de ses études à l'Ecole normale supérieure mais c'est aussi depuis ce bar qu'il lançait "ses déambulations de 24 heures" dans Paris.

Une déclaration suivie d'un moment "convivial"

Mercredi soir, Cédric Villani prononcera un discours d'une dizaine de minutes face à une centaine de militants et de soutiens, parmi lesquels des parlementaires et des élus parisiens. "Il expliquera sa candidature et sa vision pour remettre la mairie de Paris au service de ses habitants", précise son entourage. L'axe de la campagne est déjà tout trouvé : "Redonner aux Parisiens le pouvoir de vivre, c'est-à-dire le pouvoir de se loger, de se déplacer, de respirer dans Paris." Après ce discours face à la presse, Cédric Villani passera "un moment convivial" avec ses soutiens, qui précèdera sûrement une campagne très mouvementée pour LREM.