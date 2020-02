Municipales à Paris : Gaspard Gantzer se rallie à la candidate de La République en marche, Agnès Buzyn

La liste de l'ancien conseiller en communication de François Hollande (Parisiennes, Parisiens), était créditée d'environ 1,5% des intentions de vote, d'après un sondage Ipsos-Sopra Steria pour franceinfo publié jeudi.

L'ancien conseiller en communication de François Hollande, Gaspard Gantzer, a annoncé abandonner sa campagne indépendante pour la mairie de Paris, et rejoindre la nouvelle candidate de La République en marche, Agnès Buzyn, pour les municipales, jeudi 20 février.

"Je n'ai pas pu, malgré mes efforts, créer une dynamique", a expliqué Gaspard Gantzer à l'AFP. Sa liste (Parisiennes, Parisiens) était créditée d'environ 1,5% des intentions de vote, d'après un sondage Ipsos-Sopra Steria pour franceinfo publié jeudi.

"Une nouvelle donne politique s'est ouverte avec la désignation d'Agnès Buzyn", a poursuivi Gaspard Gantzer. "Le moment est venu pour moi de prendre mes responsabilités, de mettre mon ego de côté et de contribuer au sein d'une equipe qui va l'emporter. Je fais le choix du collectif, du rassemblement", déclare-t-il dans un communiqué de La République en marche.

Agnès Buzyn et Gaspard Gantzer doivent se rencontrer jeudi à 15 heures. Le soutien de l'ex-conseiller de François Hollande est le premier qu'engrange la nouvelle candidate de La République en marche. L'ancienne ministre de la Santé a remplacé au pied levé l'ex-porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, dans la course à la mairie de Paris. Ce dernier a retiré sa candidature après la diffusion de vidéos privées à caractère sexuel et de conversations lui étant attribuées.