Municipales 2026 : 52% des électeurs souhaitent que leur maire soit réélu

Selon une enquête de l'Ifop, seulement 52% des électeurs souhaitent que leur maire actuel soit réélu en 2026. Le scrutin devrait être plus serré qu'en 2020, où 83% des maires avaient été reconduits parmi ceux qui se représentaient. Pour se faire réélire, la tâche s'annonce plus difficile. Ainsi, 56% des sondés veulent réélire leur maire quand il est de droite, contre 47% quand il est du centre ou de la gauche.

Des thématiques de campagne plutôt de droite

"Pour les maires des grandes villes, et notamment des maires de gauche, on voit que le niveau de mécontentement à l'égard de leur bilan est plus élevé que la moyenne", explique François Kraus, directeur du pôle politique de l'Ifop. Les thématiques de campagne sont plutôt des thèmes forts des partis politiques de droite. La sécurité est une priorité pour deux Français sur trois dans leur ville. Les impôts locaux et la gestion de la dette sont une priorité pour un Français sur deux.

