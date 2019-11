MonMaire. Municipales : racontez-nous ce que votre maire a changé dans votre quotidien

Tout au long de la campagne des élections municipales, franceinfo lance un appel à contribution pour recueillir la parole des Français sur l'action de leur maire.

Vous donner la parole sur l'action de votre maire dans votre commune : c'est le but de l'opération #MonMaire que lance franceinfo dans le cadre de la campagne des municipales. Les 15 et 22 mars 2020, les 47 millions d'électeurs français seront appelés aux urnes pour élire leur premier édile. En attendant les élections, la rédaction de franceinfo souhaite connaître votre opinion. Au-delà des grandes batailles dans les métropoles, il s'agit d'aller au plus près de chez vous pour que vous nous racontiez les conséquences de la politique de votre maire sur votre quotidien. Cette grande enquête participative doit permettre à notre rédaction de réaliser ensuite des reportages, des interviews ou des enquêtes.

Vous êtes déçu du bilan de votre maire voire excédé par son action ? Vous êtes au contraire ravi des changements qu'il a opérés dans votre commune ? Racontez-nous dans le formulaire ci-dessous.

Chargement… Vous souhaitez avoir davantage d'explications sur l'opération #MonMaire avant d'y participer ? Franceinfo vous résume le projet en cinq points.

Quel est le principe ?

Franceinfo lance #MonMaire, une grande enquête participative à destination des électeurs afin de recueillir leur témoignage sur le bilan de leur maire. Il ne s'agit en aucun cas d'un sondage ou d'un appel visant à dessiner des tendances commune par commune. Ces contributions, qui ne seront pas publiées en l'état, doivent servir à nous faire remonter les actions significatives d'une municipalité. Elles permettront à la rédaction de lancer des enquêtes et des reportages.

Combien de temps dure l'opération ?

L'initiative de franceinfo s'inscrit dans le cadre de la campagne des élections municipales. Elle durera jusqu'à la date du second tour, c'est-à-dire le 22 mars 2020.

Comment peut-on participer ?

Que vous habitiez dans une commune rurale ou dans une grande métropole, vous êtes tous invités à participer via le formulaire #MonMaire. Plusieurs questions vous seront posées afin de faire le bilan de l'action de votre élu. Plus votre témoignage sera complet, plus il nous sera facile de comprendre votre situation. Remplir le formulaire ne vous prendra néanmoins que quelques minutes. Pour faciliter notre enquête, nous vous invitons à nous laisser votre identité et un moyen de vous contacter, que ce soit par mail ou par téléphone.

C'est sécurisé ?

Les coordonnées que vous nous transmettez resteront strictement confidentielles. France Télévisions s'engage à utiliser les données personnelles que vous renseignez uniquement pour la sélection de témoignages en vue de la réalisation de reportages dans le cadre des élections municipales de 2020. Ces informations sont destinées à la rédaction de franceinfo et aux rédactions de France Télévisions et seront conservées au maximum jusqu'à la fin de l'opération #MonMaire.

Pour exercer vos droits, vous pouvez contacter dcp-franceinfonumerique@francetv.fr. Vous avez le droit d’introduire une réclamation auprès de la Cnil. Le délégué à la protection des données de France Télévisions peut être contacté par mail à l’adresse dpd@francetv.fr. Il est porté à l'attention des utilisateurs que les données fournies pourront faire l'objet de traitements distincts par la société Google, destinataire des données, conformément à ses CGU.

Que se passe-t-il ensuite ?

Une fois votre contribution envoyée, celle-ci sera lue et étudiée par notre équipe de journalistes. Selon son ampleur et son intérêt, chaque situation pourra donner lieu à la réalisation d'un reportage ou d'une enquête par les rédactions de franceinfo (web, TV, radio) ou par les autres rédactions de France Télévisions (France 2, France 3, France 3 Régions…).