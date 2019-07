Les élections municipales auront lieu les 15 et 22 mars 2020

La date exacte du scrutin n'était pas encore connue.

On connaissait le mois, mais pas la date exacte : on sait désormais que les élections municipales seront organisées les dimanches 15 et 22 mars 2020. Le ministère de l'Intérieur l'a annoncé mardi 16 juillet. Cette date conditionne également la date limite de dépot des candidatures, fixée au jeudi 27 février.

La loi impose quoi qu'il arrive d'organiser les élections municipales en mars, et elles doivent être fixées en tenant compte du calendrier des vacances scolaires.

Le ministre de l'Intérieur rappelle également, dans un communiqué, que les personnes ayant besoin de s'inscrire sur les listes électorales pourront déposer leur demande jusqu'au 7 février.