Le maire de Dijon favorable à un second tour des municipales en juin, car "les collectivités c'est 70% de l'investissement public"

François Rebsamen, le maire socialiste de Dijon (Côte-d'Or), réaffirme sur franceinfo, mardi 19 mai, sa volonté d'une tenue rapide du second tour des élections municipales, sans "grande campagne électorale".

Le maire socialiste de Dijon est favorable à un second tour des élections municipales au mois de juin, notamment parce qu'il "faut relancer l'économie et les collectivités c'est 70% de l'investissement public", a-t-il déclaré ce mardi 18 mai sur franceinfo. François Rebsamen fait partie des maires signataires d'une lettre ouverte pour réclamer la tenue du second tour rapidement. Il estime aujourd'hui que la campagne pourra être réduite et qu'aller dans un "bureau de vote, c'est moins dangereux qu'aller s'empiler dans les grandes surfaces". Le maire de Dijon se dit prêt à écouter un nouvel avis du Conseil scientifique deux semaines avant un éventuel vote fin juin. Ce second rapport a été demandé par l'exécutif, qui s'apprête à enclencher le processus pour que le second tour du scrutin se déroule fin juin, après les premières recommandations du Conseil.

franceinfo. Est-ce que l'avis très prudent rendu aujourd’hui par le Conseil scientifique vous incite à un peu plus de prudence vis-à-vis d'un second tour des municipales fin juin ?

François Rebsamen. Nous, les maires, sommes prudents parce que c'est nous qui, depuis deux mois, assurons la gestion sanitaire de la crise sur le terrain avec nos responsabilités dans les centres hospitaliers, nous savons de quoi nous parlons. Une très grande majorité des maires et les associations d'élus sont favorables, si les conditions sanitaires le permettent bien sûr, à ce que l'élection se fasse le plus rapidement possible.

La raison essentielle, c'est que notre pays ne peut pas rester confiné économiquement plus longtemps. Il faut progressivement reprendre le chemin du travail, relancer l'économie et les grandes collectivités, les intercommunalités, les métropoles et les agglomérations, c'est 70% de l'investissement public dont on ne peut pas rester à un stade d'attente, il faut avancer.

Le Conseil scientifique le dit, ça serait bien pire de refaire un premier et un deuxième tour en septembre ou octobre, d'abord parce qu'on ne sait pas si il y aura éventuellement une deuxième vague, et puis, ça veut dire une campagne électorale, un premier et un deuxième tour. Or, le second tour des élections municipales, normalement, c'est très rapide, c'est une semaine.

Une grande campagne, c'est ça les conditions dans lesquelles le virus peut se propager, c'est surtout pas dans un bureau électoral. Un bureau, c'est beaucoup moins dangereux que d'aller s'empiler dans les grandes surfaces.François Rebsamenà franceinfo

Cela veut dire que vous êtes prêt à un second tour sans auparavant une campagne électorale ?

Je pense qu'il n'y a pas besoin de campagne électorale, il y a juste une validation ou une poursuite du premier tour. Le premier tour a donné une photographie, ont été éliminées un certain nombre de listes. L'entre-deux tours, avec un dépôt des listes le mardi soir au plus tard, il reste trois jours le mercredi, jeudi et le vendredi, le samedi étant neutralisé. Donc il n'y a pas besoin de grande campagne. Les Français recevront leur propagande officielle, la profession de foi des candidats et les bulletins de vote, comme cela se passe entre deux tours.

Les Français n'ont pas de nécessité d'être infantilisés, comme le fait le gouvernement depuis un moment. Il faut au contraire les responsabiliser. Ils savent très bien que tant que les conseils municipaux ne seront pas en place, tant que les intercommunalités ne seront pas en place, la machine économique ne va pas redémarrer. C'est quand même une question d'intérêt général, ce n'est pas une question d'intérêts particuliers.

Le Conseil scientifique indique tout de même qu'il faudra refaire un point dans deux semaines pour vérifier si les conditions sanitaires sont réunies pour ce vote. Est-ce que c'est un risque que vous êtes prêt à prendre ?

Il faut écouter le Conseil scientifique. Je pense que le Conseil aujourd'hui est extrêmement prudent et il a raison de l'être. Moi, je ne suis pas médecin, ma seule compétence, c'est dans le Centre hospitalier universitaire de Dijon, qui est un grand centre hospitalier : il y a aujourd'hui au CHU de moins en moins de personnes. La seconde vague a moins de chances d'arriver maintenant et d'arriver en septembre, c'est ce que me disent tous les scientifiques.

Moi, j'écoute ce que disent les scientifiques du Conseil scientifique. Il avait dit "il ne faut pas rouvrir les écoles avant le mois de septembre", on a rouvert les écoles à Dijon et je pense que c'est une bonne chose parce que le président de la République a eu raison de vouloir déconfiner progressivement la France. Ça se passe dans tous les pays européens aujourd'hui. Finalement les maires qui s'opposent à un second tour fin juin, c'est ceux qui veulent refaire les élections parce qu'ils n'ont pas eu un bon premier tour. Et ça, ça ne marche pas.