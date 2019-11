Emmanuel Macron n'est pas "déconnecté", assure Brune Poirson, pas candidate aux municipales

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

64% des Français estiment qu'Emmanuel Macron ne comprend pas la réalité des difficultés sociales, selon Viavoice pour Libération. "Il y a une part de colère qu'on renvoie souvent aux responsables politiques. Le président de la République est plus que jamais mobilisé. Je ne crois pas qu'il se cache ou soit déconnecté", commente Brune Poirson dans les "4 Vérités" mardi 26 novembre.

"Je n'ai aucune leçon de courage politique à recevoir par le biais d'articles de presse. J'ai tout quitté pour faire campagne pour Emmanuel Macron en 2017. J'ai été élue dans la circonscription de Marion Maréchal dans le Vaucluse, donc je n'ai pas peur de mener campagne, mais j'ai peur d'être incohérente avec moi-même. J'ai toujours dit non pour me présenter aux municipales à Avignon. En revanche, ce que je ferai, c'est que j'irai porter les couleurs de LREM et faire campagne aux côtés du candidat qui aura été investi", explique la secrétaire d'État auprès de la ministre de la Transition écologique et solidaire.

Non au Black Friday

Plus de 600 marques et associations dénoncent le phénomène de surconsommation du Black Friday. "Il faut consommer différemment, moins cher et meilleur pour la planète. Il y a un lien entre la consommation et la surexploitation des ressources naturelles. On peut acheter moins cher en achetant d'occasions, en louant, en échangeant", assure-t-elle.

"La consigne sur les emballages en plastique va se faire en plusieurs étapes. Les élus locaux ont décidé de décaler cette mise en œuvre en 2023. D'ici là, des expérimentations seront lancées", conclut Brune Poirson.