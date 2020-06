DIRECT. Municipales 2020 : les bureaux de vote ouvrent pour le second tour du scrutin

Ce qu'il faut savoir

Un second tour complètement inédit. Dimanche 28 juin, les habitants d'environ 5 000 communes françaises sont appelés aux urnes, à partir de 8 heures, pour élire leur nouveau maire, plus de trois mois après le premier tour des élections municipales 2020. Une situation exceptionnelle due à la crise du coronavirus et qui pourrait bien amplifier, encore un peu plus, les records d'abstention. Les enjeux sont pourtant majeurs : certaines grandes villes comme Lyon ou Marseille ont de grandes chances de basculer politiquement.

Plus de 16 millions d'électeurs attendus. Ce dimanche, le vote a lieu dans 4 820 communes où les conseils municipaux n'ont pas été élus au complet. Cela représente quelque 157 632 candidats en lice et plus de 16 millions d'électeurs concernés. Le scrutin a en revanche été à nouveau reporté en Guyane car le virus y circule toujours activement.

Une abstention record ? C'est la grande inconnue : va-t-on assister à un regain de participation après la dégringolade historique à 44,3% au premier tour ? La réponse n'est pas évidente : soit l'abstention reste massive et le second tour réserve peu de surprises ; soit la participation revient à un niveau plus classique, avec un nombre élevé de nouveaux électeurs qui peuvent provoquer des renversements de situation.

Le coronavirus, toujours présent. Malgré le déconfinement de plus en plus large, la crise sanitaire liée au Covid-19 est encore dans toutes les têtes. La campagne du second tour a été fortement marquée par les mesures d'urgence contre la maladie et ses conséquences économiques. Et les candidats ont dû adapter leurs programmes à cette nouvelle donne.